"Надеемся на чудо": в Житомирской области возобновили поиски пропавших супругов

"Надеемся на чудо": в Житомирской области возобновили поиски пропавших супругов

Мужчина и женщина исчезли 4 декабря. Поиски возобновили.

В Житомирской области возобновили поиски пропавших супругов, которые не вернулись с рыбалки.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 декабря.

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Третьи сутки несколько десятков спасателей будут искать 31-летнего Петра и 26-летнюю Яну Кондратюков. Женщина – на восьмом месяце беременности.

4 декабря супруги пошли на воду в лодке и не вернулись. Дома у них осталось двое детей. Двое суток малыши сидели в голоде и холоде, пока старшая девочка смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.

На воде спасатели нашли опрокинутую лодку. Усложняют поиски плотный туман, туман, гололед и тонкий лед. Специалисты не скрывают – шансов найти пропавших живыми почти нет.

Сегодня к поискам присоединятся местные рыбаки, потому что вездеход пробил лед на водоеме и добровольцы смогут обследовать акваторию на собственных лодках.

"Надеемся на чудо, но как нам сказали: чуда не бывает", — отметила Татьяна Тарасенко, сестра пропавшей.

В Житомирской области возобновляются поиски пропавших супругов | Новости Украины

Напомним, Житомире нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет. Их тела были в техническом водоеме.

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