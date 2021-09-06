"Надеемся сделать Украину более мощной": в Киев прибыла делегация Конгресса США

Конгрессмены пообещали увеличить помощь Украине в оборонной сфере.

Увеличение цены для России за ее агрессию и создание зоны свободной торговли — ключевые вопросы, на которых следует сосредоточиться Украине и США. С таким месседжем прибыли в Киев пятеро конгрессменов. Они уже встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Николаем Кулебой и главой Минобороны Андреем Тараном.

Об этом говорится 6 сентября во сюжете ТСН.19:30.

Говорят, Украине следует продолжить курс реформ, чтобы преодолеть коррупцию и завершить процесс деолигархизации, что позволило бы сделать экономику более прозрачной, а бизнес более открытым к инвестициям. Кроме того, пообещали увеличить помощь Украине в оборонной сфере.

"Мы собираемся увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию. Мы не стремимся к какому-либо конфликту, мы хотим дипломатического решения проблем. Но единственный язык, который понимает Путин, это язык силы. Мы надеемся сделать Украину более мощной в военной и экономической сферах", — отметил сенатор Линдси Грэм.

Также Грэм высоко оценил взаимодействие Украины с Соединенными Штатами в контексте последних событий в Афганистане.

Новости Украины: в Киев прибыло 5 конгрессменов из США

Ранее посольство США обратилось к России с требованием выполнить Минские договоренности.

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