Свадьба в реанимации / © ТСН

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В больнице Днепра женился украинский военнослужащий. С любимой Маргаритой они вместе уже восемь лет и планировали свадьбу в будущем. Но после пережитого на фронте защитник решил не ждать ни одного лишнего дня, чтобы взять возлюбленную в жёны. Невеста надевает любимому обручальное кольцо на изуродованную руку, которую врачи после взрыва собирали буквально по частям.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Восемь лет любви и двойной удар дронами

Защитник Валентин и его избранница Маргарита вместе уже восемь лет. Девушка вспоминает: они познакомились случайно, в Харьковской области, и она сразу почувствовала, что это любовь всей её жизни.

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«Мы были вместе в кафе и познакомились. А на следующий день я поняла, что это мой человек, что я его уже люблю. А он… я не знаю, когда он это понял», — делится воспоминаниями невеста Маргарита.

По гражданской специальности Валентин — строитель, но уже третий год он с оружием в руках защищает Украину, в армии он стал артиллеристом. На днях он ехал на позиции на границе Днепропетровской и Донецкой областей, когда автомобиль попал под коварный удар вражеских беспилотников.

«Ехали на позицию, чтобы сменить ребят, и прилетела „Молния“. Двое сослуживцев погибли на месте. Еще нас — трое из трехсот — подобрал медицинский эвакуатор. Повезло, что быстро нашли», — рассказывает раненый воин Валентин.

Это был уже второй удар по военным — сначала в машину попал вражеский FPV-дрон. Маргарита тогда сразу почувствовала: случилось что-то плохое.

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«Сначала FPV-дрон врезался в машину. Они ждали эвакуации, чтобы их забрали, потому что машина уже не ехала. Мы были на связи. Говорят: „Сейчас приедет эвакуатор, нас заберут“. И всё, после трёх часов дня связи уже не было», — вспоминает Маргарита.

«Смотрю: Марго ходит грустная. Я: „В чём дело?“. Связь прервалась. И тут я тоже почувствовал: что-то не так, что-то не так…» — добавляет отец жениха.

Военный перенес более десятка операций и женился в реанимации

Валентина в тяжелом состоянии доставили в больницу в Днепре. Защитник уже перенес более десятка сложных хирургических операций.

«К сожалению, с спины оторваны куски тела. К сожалению, глаз сильно повреждён. Много переломов правой руки. Но у него очень сильная воля к жизни», — отмечает врач.

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Еще до ранения влюбленные готовили свадьбу — её должны были отпраздновать 28 августа в Харьковской области. Но в реанимации жених и невеста решили не ждать ни дня больше. Пожениться прямо в больничной палате предложил отец бойца.

«Я подошёл к людям и спросил: „А как это можно сделать?“. Сделаем! И, как видите, сделали», — с троганием рассказывает отец жениха.

Супруги мечтают о праздновании

Теперь у молодоженов есть официальные обручальные кольца в дополнение к их собственным символам любви — ещё несколько лет назад они сделали себе двойную татуировку.

«Сейчас хочется только одного — просто быть рядом с мужем, чтобы у него всё было хорошо, чтобы ничего не болело, чтобы он просто хорошо себя чувствовал», — со слезами на глазах говорит жена защитника.

Валентину предстоят многочисленные операции. Медики, в том числе и зарубежные специалисты, будут спасать глаз и восстанавливать поврежденные ткани руки и спины.

Тем не менее, молодожены непоколебимо верят: вместе они обязательно со всем справятся, поправятся и впоследствии обязательно отпразднуют громкую и счастливую свадьбу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УКРАИНЕЦ-ШПИОН в Германии! Верховная Рада вернулась со скандалами! | ТСН 18:00 18 августа

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