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Надели обручальное кольцо на изувеченную руку: в реанимации тяжелораненый солдат женился на любимой — трогательное видео
Выжил после двойного удара дронов и женился в реанимации Днепра: история любви бойца Валентина и Маргариты.
В больнице Днепра женился украинский военнослужащий. С любимой Маргаритой они вместе уже восемь лет и планировали свадьбу в будущем. Но после пережитого на фронте защитник решил не ждать ни одного лишнего дня, чтобы взять возлюбленную в жёны. Невеста надевает любимому обручальное кольцо на изуродованную руку, которую врачи после взрыва собирали буквально по частям.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Восемь лет любви и двойной удар дронами
Защитник Валентин и его избранница Маргарита вместе уже восемь лет. Девушка вспоминает: они познакомились случайно, в Харьковской области, и она сразу почувствовала, что это любовь всей её жизни.
«Мы были вместе в кафе и познакомились. А на следующий день я поняла, что это мой человек, что я его уже люблю. А он… я не знаю, когда он это понял», — делится воспоминаниями невеста Маргарита.
По гражданской специальности Валентин — строитель, но уже третий год он с оружием в руках защищает Украину, в армии он стал артиллеристом. На днях он ехал на позиции на границе Днепропетровской и Донецкой областей, когда автомобиль попал под коварный удар вражеских беспилотников.
«Ехали на позицию, чтобы сменить ребят, и прилетела „Молния“. Двое сослуживцев погибли на месте. Еще нас — трое из трехсот — подобрал медицинский эвакуатор. Повезло, что быстро нашли», — рассказывает раненый воин Валентин.
Это был уже второй удар по военным — сначала в машину попал вражеский FPV-дрон. Маргарита тогда сразу почувствовала: случилось что-то плохое.
«Сначала FPV-дрон врезался в машину. Они ждали эвакуации, чтобы их забрали, потому что машина уже не ехала. Мы были на связи. Говорят: „Сейчас приедет эвакуатор, нас заберут“. И всё, после трёх часов дня связи уже не было», — вспоминает Маргарита.
«Смотрю: Марго ходит грустная. Я: „В чём дело?“. Связь прервалась. И тут я тоже почувствовал: что-то не так, что-то не так…» — добавляет отец жениха.
Военный перенес более десятка операций и женился в реанимации
Валентина в тяжелом состоянии доставили в больницу в Днепре. Защитник уже перенес более десятка сложных хирургических операций.
«К сожалению, с спины оторваны куски тела. К сожалению, глаз сильно повреждён. Много переломов правой руки. Но у него очень сильная воля к жизни», — отмечает врач.
Еще до ранения влюбленные готовили свадьбу — её должны были отпраздновать 28 августа в Харьковской области. Но в реанимации жених и невеста решили не ждать ни дня больше. Пожениться прямо в больничной палате предложил отец бойца.
«Я подошёл к людям и спросил: „А как это можно сделать?“. Сделаем! И, как видите, сделали», — с троганием рассказывает отец жениха.
Супруги мечтают о праздновании
Теперь у молодоженов есть официальные обручальные кольца в дополнение к их собственным символам любви — ещё несколько лет назад они сделали себе двойную татуировку.
«Сейчас хочется только одного — просто быть рядом с мужем, чтобы у него всё было хорошо, чтобы ничего не болело, чтобы он просто хорошо себя чувствовал», — со слезами на глазах говорит жена защитника.
Валентину предстоят многочисленные операции. Медики, в том числе и зарубежные специалисты, будут спасать глаз и восстанавливать поврежденные ткани руки и спины.
Тем не менее, молодожены непоколебимо верят: вместе они обязательно со всем справятся, поправятся и впоследствии обязательно отпразднуют громкую и счастливую свадьбу.
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