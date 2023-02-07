"Надеюсь, что меня не посадят": известный телеведущий Несмиянов, который с марта на фронте, получил повестку (фото)

Муж говорит, что не может оставить боевую часть, чтобы "разбираться с бумажками".

Известный в Украине активист и телеведущий, а ныне военнослужащий Максим Несмиянов получил повестку, находясь с марта прошлого года на боевых задачах.

Об этом Несмиянов рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Находясь с марта прошлого года в воинской части, я получил на свой киевский адрес повестку, — удивленно говорит Максим Несмиянов. — В начале войны было такое, что военнослужащие перегружены. Я сразу пошел в воинскую часть, сделал так, как делали тогда многие люди. Я пришел в подразделение, там посмотрели мои документы, взяли на учет, выдали форму. Начал служить. В октябре мне позвонили по телефону из военкомата (центра комплектования – Ред.) и пригласили к себе. Я ответил, что нахожусь в Донецкой области. Я прислал фотографию военного билета и больше вопросов ко мне не было. Сейчас, два часа назад, они принесли мне повестку. Но ведь я нахожусь на боевом задании. Я не могу никуда ехать! Не понимаю, зачем мне прислали. Видимо, возникли проблемы с базами данных. Я так это понимаю. Это же нелепость будет, если я покину боевую часть и поеду разбираться с бумажками".

"Интересно, а повестка является основанием, чтобы меня из части в Киев отпустили. Служу с 10.03.2022, но почему-то меня снова призвать хотят. Надеюсь, что меня не посадят", — написал Несмиянов на своей странице в facebook.

В свою очередь, наши источники в Министерстве обороны предположили, что такие ситуации "иногда случаются".

Напомним, есть несколько уважительных причин, по которым военнообязанный может не прийти в ТЦК.

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