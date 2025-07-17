"Надломился" и убил двух военных: новые подробности стрельбы на черниговском полигоне

Мобилизованный на полигоне убил двух военных. Фото иллюстративное / © Reuters

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Стали известны новые подробности резонансной стрельбы, которая произошла вчера на военном полигоне в Черниговской области

Как сообщила полиция Черниговщины, курсант из автомата расстрелял двух инструкторов, после чего эти военные погибли.

Из собственных источников в Силах обороны ТСН.ua узнал, что подозреваемым является мобилизованный 1999 года рождения.

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«Убийство он совершил на почве неприязненных отношений. Мужчина является психически здоровым, сейчас правоохранители расследуют несколько версий. По состоянию на сейчас есть основания считать и то, что в какой-то момент человек, который расстрелял инструкторов 1977 и 1983 годов рождения, „надломился“, после чего и совершил такое преступление. Также есть основания полагать, что он хотел убить и третьего военнослужащего, но тот смог вовремя скрыться после того, как мобилизованный открыл огонь на поражение, по материалам дела он ранен», — сообщили нам источники в Силах обороны.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Натальи Слабеняк, сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время учебной стрельбы произошла трагедия. Курсант выстрелил в двух военнослужащих.