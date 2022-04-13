Надо больше политиков, гуляющих по Киеву, как Борис Джонсон: МИД Польши о визите Дуды в Киев

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру Киев отказал в визите. Поэтому в Германии сейчас настоящий информационный скандал.

В среду, 13 апреля, президент Польши Анджей Дуда вместе с лидерами стран Балтии находится с визитом в Киеве. Все четыре президента, как и премьер Великобритании Борис Джонсон, приехали в украинскую столицу поездом. "Укрзалізниця" даже распространила несколько фото четырех лидеров прямо из вагона и уже перрона в Киеве.

По словам спикера польского МИД Лукаша Ясины, президент Польши был в Украине до войны, а теперь приезжает, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским, другими украинскими политиками, чтобы сказать вам, какая политика Польши, что мы всегда вас поддерживаем, что мы всегда будем с вами., и что никто из Польши не боится ехать в Киев и говорить.

Лукаш Ясина напоминает, что первые польские политики, приехавшие в Киев во время войны – это были премьер Матуеш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский 15 марта.

"Теперь это продолжается. Не может быть каких-то разговоров о Западной Европе, об Украине без Польши и стран Балтии. Мы, литовцы, латвийцы, эстонцы – это теперь восточный фланг НАТО. Война в Украине – это тоже большая угроза для нас. И война тоже требует символов, требует политиков, которые гуляют по Киеву, как Борис Джонсон, и для нас это очень важно, что польский президент это делает, но важны также и политические переговоры польских и украинских политиков. лучше говорить, как мы не называем в Польше, вживую. Потому что можно все сказать, все секреты, все проблемы, можно лучше слышать другого человека", — сказал в интервью ТСН.ua Лукаш Ясина.

Напомним, что накануне визита президентов Польши и стран Балтии в Украину разгорелся настоящий скандал вокруг президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, которого украинцы хорошо знают по печально известной "формуле Штайнмайера".



Кстати, Дуда во вторник, 12 апреля, встречался со Штайнмайером в Варшаве. Визит президента Германии в Киев планировался. Однако до сих пор неизвестно когда, вместе с лидерами Польши и стран Балтии, или отдельно. Киев дал понять, что Штайнмайера в Украине не ожидают, что, по информации Süddeutsche Zeitung, вызвало волну возмущения в немецких политических кругах.