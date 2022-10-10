"Надо быть готовыми": эксперт сообщил об угрозе ближайших дней для Киева и других городов

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что ракетные удары по Киеву и другим городам в ближайшие дни могут повториться, но не в таком количестве, как утром 10 октября.

Об этом в комментарии ТСН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"У Путина очень много критиков со стороны национал-патриотов, особенно после удара по Крымскому мосту. Критикуют из-за того, почему Россия не бьет по центрам принятия решений. Кстати, он сам признал на совбезе РФ, что они нанесли удары по критической "Инфраструктуре. Он лично признал, что они устраивают террор против украинского населения. Это был "имиджевый" удар", — говорит Олег Жданов.

Он не исключает, что перекресток в центре столицы для удара врагом был выбран неслучайно.

"Мое мнение подтверждает то, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия пыталась ударить по Верховной Раде. Но она забыла, что в Доме учителя Верховная Рада располагалась 100 лет назад, в 1917 году. Как человек военный, скажу так, что ракета попала". туда, куда ее направили. Ракета попала в перекресток, на котором в час пик всегда пробки. Цель — убить как можно больше людей", — говорит Жданов.

Следует ли ожидать продолжения

На вопрос о том, сколь велика вероятность новых ударов по столице и не только, Жданов ответил так: "Да, вполне. Я думаю, что в ближайшую неделю ракетная активность со стороны Российской Федерации будет достаточно высокой. Повторение такого массированного удара – нет. Как говорит наша разведка, распоряжение в военно-космические силы России поступило еще 2-3 октября. Им понадобилась неделя, чтобы подготовиться. Но продолжить наносить огненное поражение по городам Украины — это вполне вероятно. В том числе — с использованием дронов. Надо быть готовыми" .

Существует новая вероятность террористической атаки оккупантов

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские корабли перезарядились и снова вышли в Черное море для вероятных пусков ракет по Украине. Кроме того, готовится взлет вражеской авиации в Астрахани, (РФ). Это он сказал в видеообращении жителям Николаевской области.

Напомним, 10 октября Россия атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. Обстрелы прогремели в Харькове, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

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