"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": в эфире "Право на власть" поспорили Милованов и Друзенко

Тимофей Милованов обвинил оппонента в популизме и эйджизме, тот тоже не полез за словом в карман.
Обсуждение антиолигархического закона вызвало бурную дискуссию между советником руководителя Офиса Президента, президентом Киевской школы экономики Тимофеем и юристом Геннадия Друзенко, во время которой прозвучали угрозы рукоприкладства.
Скандал разгорелся в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1.
Во время дискуссии с Тимофеем Миловановым юрист Геннадий Друзенко попросил относиться к нему с уважением, учитывая его возраст и научные степени. В ответ советник лавы ОПУ назвал такое предложение "эйджизмом".
"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм ", — сказал ему Друзенко.
В то же время он упрекнул Милованова за то, что тот, позиционируя себя, как американский ученый, ведет себя, "как среди папуасов", и добавил, что понимает, почему бывший секретарь СНБО Александр Данилюк поставил ему синяк под глазом.
"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто ", — заверил собеседника Друзенко.
После этого Геннадий Друзенко попытался провозгласить монолог с риторическими вопросами о том, когда наконец рядовой украинец и налогоплательщик почувствует улучшение своего благосостояния благодаря снижением тарифов, но Тимофей Милованов не дал ему закончить, перебив его фразой: "Это снова популизм. Из серии "пока Ахметов не сидит...".
На этом ведущей ток-шоу Наталье Мосейчук пришлось прекратить эту дискуссию.