"Надо готовиться": Жданов предупредил, когда Россия может нанести повторный массированный удар

У врага было два типа целей, говорит военный эксперт.

Утром 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине — выпустила более 100 ракет. По словам военного эксперта Олега Жданова, враг "открыл сезон" и может атаковать чуть ли не каждую ночь, в частности ударить в Новый год.

В комментарии сайту ТСН.ua Олег Жданов рассказал, на что способна РФ сейчас и куда целится.

Ударили всем, чем могли

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 29 декабря Россия нанесла удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, кроме "Калибров". По словам Олега Жданова, россияне запустили все, что могли.

“Я имею в виду возможности носителей. Ракет у них, по данным нашей разведки, больше тысячи. Различных типов: крылатых и баллистических, воздушного и наземного базирования. Если добавить сюда ракеты комплексов С-300 и С-400, то до нескольких тысяч дойдет количество. "Калибров" не было скорее всего, потому что не готова новая база. Они, вероятно, ее перевозят из Севастополя в Новороссийск", – рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт предполагает, что враг также может испытывать проблемы с носителями ракет.

“Так как пусковая установка не резиновая, она имеет возможности для определенного количества пусков, после которой должны проводиться регламентные работы. Еще может влиять ситуация в Черном море – они боятся вывести корабли на боевое дежурство, чтобы не атаковали дронами, авиацией или противокорабельными комплексами”, – говорит Олег Жданов.

Россия открыла сезон

По словам Олега Жданова, сегодня РФ запустила максимально возможное количество ракет. Таким образом враг "открыл сезон".

“Более двух месяцев не было таких массированных ракетных атак. Дальше они хоть завтра или на следующую ночь могут повторить аналогичный налет. По всей вероятности, Россия может повторить такую атаку в новогоднюю ночь. Теперь нужно ожидать и на следующую ночь такой атаки. При наличии более тысячи ракет разных типов они могут это делать каждую ночь”, – рассказал Олег Жданов.

Однако нам неизвестно, сколько ракет уже подготовил враг для использования, говорит военный эксперт.

“Так как, например, Ту-22М3 берут ракету Х-22. В нее ракетное топливо нужно заправлять. Ее нельзя долго хранить в заправленном виде. Мы не знаем, сколько ракет подготовлено к запускам. Ситуация поменялась в том плане, что они открыли сезон. Это можно констатировать. Теперь нам нужно готовиться к отражению таких атак. И, скорее всего, они могут стать чаще, чем были до сегодняшней ночи”, — считает Олег Жданов.

У врага было два типа целей

Олег Жданов считает, что 29 декабря у россиян, скорее всего, было два типа целей в Украине – военные и гражданские.

“Военные, потому что они хотят показать нам, что накрывают всю территорию Украины. Ну и дело в том, что РФ начала операцию по принуждению нас к переговорам. Им очень нужна оперативная пауза. Поэтому раздражение населения, доведение людей до состояния "мир любой ценой" — это одна из главных задач. Параллельно решается задача поражения военных объектов на территории Украины с целью нарушить логистику. То есть, они пытаются одним ракетным ударом убить двух зайцев”, — говорит военный эксперт.

По его словам, по Киеву РФ продолжает атаковать, потому что это столица – здесь им нужно создать хаос и панику среди населения, чтобы запугать.

“В других городах тоже. По Львову, Харькову… В обществе может возникнуть такая ситуация, когда люди скажут, что уже нужен мир любой ценой”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, россияне выпустили более 100 ракет по Украине. Читайте, как отреагировали в мире на массированный обстрел.

Читайте также: