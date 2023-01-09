"Надо идти до конца": в ОП считают, что Россия уже готова бежать из Крыма и Донбасса

Подоляк подчеркнул, что сейчас в войне с Россией нужно "дойти до конца", чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать Украину от российских оккупантов.

Об этом он сказал интервью каналу "Рада" в рамках общенационального телемарафона.

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Подоляк пока не берется говорить, сначала освободят Крым, а потом Донбасс, или наоборот.

"Здесь сценарные планы могут быть разными. Желательно, чтобы все, что касается освобождения военным путем, комментировали Генштаб или Верховный главнокомандующий", — говорит Подоляк.

По его мнению, после освобождения территории Запорожской, Луганской и Донецкой областей, Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Россияне это понимают, поэтому будут убегать с оккупированного полуострова, уверен советник руководителя ОП.

"Когда мы говорим о РФ – это стая, которая атакует большим количеством. Если ты один, ты можешь проиграть. А ведь мы не одни. И стая будет быстро понимает, что вышел охотник. Поэтому они очень эффектно бежать из Крыма. Крым – это вопрос времени. Это может быть апрель, май, июнь (2023. – Ред.)", – отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что сейчас в войне с Россией нужно "дойти до конца", чтобы не оставлять эту проблему следующим поколениям.

"Потому что мы должны это решить, а не наши дети. Не надо, чтобы наши дети через несколько лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Либо мы должны искать другое место жизни, потому что тогда Украины не будет. Россия уже готова убегать. Просто они еще не вышли из состояния алкогольного опьянения. У них будет выбор либо убегать, либо умирать", — подытожил он.