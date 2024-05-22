"Надо идти. Мы заканчиваемся": воины ВСУ с передовой эмоционально обратились к мужчинам в тылу

Бойцы с протезами после реабилитации снова возвращаются в армию, чтобы помочь собратьям в борьбе с оккупантами. Воины 22-й отдельной механизированной бригады обороняют позиции вблизи Клещеевки. Водители и операторы боевых машин под плотными обстрелами подвозят боекомплект и эвакуируют раненых с поля боя.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Назарий Захарко воюет на фронте, несмотря на протез

Бойцы 22-й бригады мчатся на боевые позиции. Среди них старший сержант на позывной "Аскольд" и на передовой он уже второй раз за полтора года. После ранения вернулся в строй.

Назарий Захарко

"Первые боевые мои это - Клещеевка сначала, канал, потом посадки, потом само село до ранения", - говорит он.

В тот день он не должен был заводить людей на позиции и забирать раненых, была не его смена. 25-летний Назарий заменил побратима.

"Один проводник не мог по состоянию здоровья пойти вечером и я пошел вместо него. Мы заходили завели людей, все хорошо. Забрали тех, кого надо было забирать по эвакуации, но возвращаясь назад я наступил на мину", - говорит Назарий Захарко, военнослужащий ВСУ.

Назарий Захарко воюет с протезом

По дороге к медикам он трижды попускал турникет и благодаря этому ногу до колена удалось сохранить. Все что ниже теперь заменяет протез. После длительной реабилитации Назарий снова в строю и несет службу на Бахмутском направлении фронта.

"На самом деле я здесь видел парня на протезе и часто начинаю видеть, они возвращаются. На этом жизнь не закончена, ты же можешь жить. Да есть нюансы, но мы не выбирали этого, но нам с этим жить", - говорит Назарий Захарко военнослужащий ВСУ.

Воины ВСУ обратились к мужчинам в тылу

Побратимы выбор Назария уважают и между собой называют стальным человеком. И обращаются к мужчинам, которые сейчас еще продолжают жить гражданской жизнью.

"Надо брать себя в руки мужики и идти помогать нам, потому что мы заканчиваемся. Надо люди. Я понимаю - страшно, но надо как-то собираться в кучу и приезжать не бояться", - говорит "Викинг".

"Студент"

Алексей в армии три года, сейчас он наводчик-оператор боевой машины пехоты. Он подвозит боекомплект на "ноль", эвакуирует раненых и заменяет пехотинцев. Ситуация вблизи Клещеевки сейчас говорит стабильно тяжелая, оккупанты пытаются продвигаться вперед.

Главным правилом водителей на войне делится Анатолий с позывным "Студент". Водителю БМП 23 года и недавно он получил государственную награду за удачные штурмы в 2022 году.

Каждый из этих бойцов мечтает о будущей украинской победе и каждый выкладывается по полной, чтобы она таки наступила.

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