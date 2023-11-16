"Надо меньше хайповать": журналист указал на проблему украинцев во время длительной войны

В условиях продолжительной войны и общественного раздражения украинцы могут искать виновного. Уровень общественного единства в Украине зимой будет меньше, чем в прошлом году.

Такое мнение в эфире программы "Сніданок з 1+1" высказал журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин.

По словам Казарина, в эту зиму Украина входит с определенным общественным раздражением. Поэтому у общества может возникнуть желание искать виновного.

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"Мне кажется, что уровень общественного единства в эту зиму будет меньше уровня общественного единства прошлой зимой. Наибольший ущерб Украине, я думаю, может наносить именно украинское общество", — отметил журналист.

По его мнению, украинцам нужно поменьше хайповать на каких-то горячих темах.

"Я понимаю, как построено медиа-общество, как работает медийное пространство. Мы видим какую-то горячую тему. Мы думаем, что не можем ее не обсудить. Кого-то приглашаем, приглашаем говорящего ярко. Потом продолжаем кормить зрителей историями о том, есть ли раскол в обществе, или нет. Есть ли скандалы между политиками и военными, или нет", — рассказал военный.

Он считает, что иногда медиа следует быть таким успокаивающим, чем возбуждающим "лекарством".

"Когда происходит то, что мы склонны трактовать как борьба вдолгую, ожесточенная борьба за каждый квадратный метр украинской территории, то всегда возникает соблазн поразмыслить, а кто виноват", — добавил Казарин.

Последние горячие темы в Украине

Напомним, что недавно украинское общество возмутили высказывания преподавательницы, экс-депутата Ирины Фарион о том, что она не может назвать украинцами русскоязычных бойцов ВСУ. Кроме того, общественное возмущение вызвал и тот факт, что Фарион опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из оккупированного Крыма, после чего его задержала ФСБ России. СБУ открыла в отношении Фарион дело, преподавательницу также уволили с работы в университете.

Кроме того, нардеп Владимир Арьев распространил российский фейк о якобы "отставке" главнокомандующего Валерия Залужного. Политик потом сам опроверг эту информацию, однако ее появление не оставило равнодушными украинцев.

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