"Надо называть вещи своими именами": Данилов сравнил ситуацию в ОРДЛО с концлагерем

Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ назначает руководство оккупационных администраций на оккупированном Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ситуацию на оккупированном Донбассе с концлагерем. Он отметил, что пока ОРДЛО находятся под российским влиянием, проводить выборы там нельзя.

Об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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"Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что то, в каком виде они есть — это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: "Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы? Сегодня часть территории оккупирована, под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда. Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации — известно это всем. Поучают: "нам не надо говорить правду о наших партнерах". Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами — нас никто не будет уважать", — сказал секретарь СНБО.

В студии "Право на владу" секретарь СНБО сравнил Донбасс с концлагерем

Ранее Павел Климкин обратил внимание на опасность выдачи российских паспортов в ОРДЛО.

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