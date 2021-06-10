Надо продливать, но корректировать: в Минздраве рассказали о судьбе карантина в Украине

Вторую волну коронавируса COVID-19 прогнозируют осенью.

Хотя сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабильная, адаптивный карантин, который действует, надо продливать.

Такое мнение в эфире "Сніданку з 1+1" выразил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Уменьшение заболеваемости COVID он называет хорошим знаком.

"Карантин надо продливать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены. Даже США оставляют требование ношения масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика", — подчеркнул Кузин.

Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, избежать очередной волны коронавируса осенью вряд ли удастся, прогнозирует санврач.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, поддерживает ли продление карантина

"Это обычная практика. Мы понимаем, что ОРВИ появляются в конце осени и в начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минмальною — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть — вакцинирована", — подчеркнул Игорь Кузин.

Как сообщалось, все регионы Украины по состоянию на 9 июня перешли в "зеленую" зону карантина. За два дня до этого, 7 июня, Кабинет министров ослабил карантин в Украине: сняли ограничения по работе заведений питания. В частности, кафе, рестораны, другие питания смогут работать без временных ограничений, а аткож разрешено проведение банкетов, корпоративов, мастер-классе, публичных событий и тому подобное.

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