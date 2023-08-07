Надо просто продолжать убивать россиян как можно больше: интервью с военным аналитиком Томом Купером

Украине критично не хватает артиллерии и артиллерийских боеприпасов. F-16 нам не очень-то и подходят, потому что они медленнее российских самолетов. Но передачу Украине даже F-16 США тормозят, потому что не хотят сильно раздражать Путина.

По информации американской The New York Times, во время совещания украинских послов в Ужгороде на прошлой неделе президент Зеленский сказал, что в ближайшие месяцы ростами давление на Украину по поводу начала переговоров с Россией. Действительно, это не какая-то сенсация. Аналогичная ситуация была накануне развязки молниеносного контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской областях. Тогда прямо из Вашингтона раздавались публичные призывы к Киеву подумать над временем начала переговоров с Москвой.

С 24 февраля 2022 года, как пишет Washington Post, США выделили более $66 млрд помощи Украине. Однако главного – истребителей и дальнобойных ракет – наши Силы обороны до сих пор не имеют. Причем, по словам многих западных аналитиков, причина достаточно проста: США не хотят полного поражения Москвы и, как следствие, абсолютной победы Украины, которая может привести к необратимым процессам в России. Однако публично Запад, не предоставляя Украине всего оружия, очень ждет результатов украинского контрнаступления.

О ходе событий на фронте, проблемах, с которыми сталкивается украинская армия, направлениях, где может посыпаться фронт врага уже в ближайшее время, а также о том, как украинцам понимать тонкости западной политики, ТСН.ua поговорил с австрийским военным аналитиком Томом Купером.

– Начнем с инцидента в Польше. Два вертолета из Беларуси пересекли воздушное пространство Польши, которая является страной-членом НАТО. Что должна была сделать Польша? Многие украинские эксперты говорят, что Польша должна была их сбить, как когда-то сделала Турция с российским Су-24. И какова, по вашему мнению, была цель этой провокации?

– Что касается "Вагнера" и всех белорусских маневров в отношении Польши (в понедельник, 7 августа, Беларусь заявила о начале учений механизированной бригады на полигонах вблизи границ с Польшей и Литвой), Москва, то есть Путин, знает, что они проиграют, терпят поражение на поле боя, поэтому им нужна тема, отвлекающая российскую общественность. Как лучше отвлечь российскую публику? Телешоу, которое Путин крутит все время с 1999 года, что кто-то нападает на защищаемую Россию. В 1999 году он взорвал 300 мирных россиян (в Буйнакске, Волгодонске и Москве – ред.), убил их, чтобы спровоцировать войну с Чечней. Путин знает, что не может воевать с НАТО, у него не осталось войск. Он не может начать какое-либо военное наступление на Польшу или страны Балтии. Поэтому его решение состоит в том, чтобы возмущаться, играть и показывать: смотрите, наши вертолеты залетают в воздушное пространство НАТО и ничего не происходит, потому что НАТО слабо против нас. Это суть всего.

Я согласен с мнением украинцев на этот счет. Если в следующий раз произойдет нечто подобное, то поляки должны открывать огонь, а вопросы задавать позже. Россияне также залетают в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем своими истребителями-бомбардировщиками, как Су-27, Су-30, а также разведывательными самолетами с выключенной цифровой идентификацией, что означает, что наземный контроль и большая часть контроля трафика НАТО или ЕС не может их даже отследить, не знает, что они там, а значит, они могут залететь в коммерческие коридоры и вызвать столкновения с авиалайнерами, с абсолютно невинными пассажирскими самолетами. Итак, что должно делать НАТО? Если НАТО скажет: хорошо, слушайте, если вы продолжите это делать, мы откроем огонь. И как только НАТО это заявит, все вторжения прекратятся. Так это работает с россиянами.

- Когда мы говорим о "вагнеровцах" в Беларуси, какова цель их пребывания там? Вам не кажется, что этот мятеж Пригожина был заранее подготовленной операцией российских спецслужб?

– Ну, "Вагнер" всегда имел прямое отношение к операциям российских спецслужб, прежде всего к ГРУ. Там немного ФСБ. То есть, к "Вагнеру" всегда причастен кто-то из ГРУ и ФСБ. Потому что бы ни делал "Вагнер", ГРУ и ФСБ всегда где-то в тылу. Проблема состоит в следующем. Когда у вас есть, скажем, 8000-20000 военнослужащих с большим боевым опытом, которым не остается ничего другого, как брать в руки оружие, что с ними делать? Вы не можете полагаться на их лояльность. Единственным выходом была их ссылка в Беларусь. Они могут пить водку в Беларуси, а могут – в российских тюрьмах дома. Они решили, что так безопаснее для них и для их семей, потому что это был инструмент, с помощью которого ФСБ давило на Пригожина, чтобы он сдался в обмен на безопасность семей. Они сказали: хорошо, забираем семьи и едем в Беларусь. И все.

В Беларуси они ничего не могут поделать. Почему? Ок, они могут свергнуть Лукашенко. А что потом? Они россияне, не белорусы. Поэтому никто не знает, воспримет их население или нет. НАТО отреагирует или нет? Кто знает. Куча вопросов. Но в Беларуси они вообще ничего не могут поделать, даже если их там будет 20 тыс., а сейчас и этого нет. Они также не могут ничего сделать против стран Балтии или Польши, потому что их слишком мало. НАТО разбомбило бы их через несколько дней и все. Следовательно, даже если они сейчас начали диверсионные операции, попытались бы тайно пересечь границу с Польшей и совершили какие-то диверсионные операции или атаки, это было бы фактически вторжением в НАТО. Альянс немедленно объявил бы самооборону и бомбило бы их, вероятно, вплоть до Минска, если не дальше на восток.

Вы должны смотреть на это, понимать и контролировать ситуацию с точки зрения Путина. Путин не нашел лучшего места за те несколько часов, которые ему было 24 июня, чем избавиться от этих войск, разместив их в Беларуси. Они ничего не могут сделать ему оттуда. Это уже проблема белорусских ВС, они должны о них заботиться. Если нет, ему есть кого обвинить, у него козла отпущения, и все. Главное, что Путин может похвастаться на российском телевидении, что он силен и борется с НАТО, где все напуганы. Для Путина это хорошо. У него есть свои пропагандистские очки. Он не заботится ни о чем, кроме этого. Он не планирует на многие годы или даже месяцы вперед, а лишь о том, чтобы спасти свой режим.

– Но когда мы говорим о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия, совмещая это с опрокидыванием туда "вагнеровцев", что это значит?

– То же самое. Российское тактическое ядерное оружие, российское ядерное оружие, российское и ядерное оружие... Когда вы смотрите отчеты военного руководства Пентагона США за почти 30 лет, было сотрудничество между США и Россией по ядерному разоружению, учитывая неработающее ядерное оружие и т.д.. Итак, каков результат всего этого? Вы узнали, что у Путина может быть около 20-30, возможно, 40 действительно действующих ядерных боеголовок. Однако никто не знает о статусе их готовности. Ладно, да, конечно, у него есть около 6000 или даже 8000 боеголовок в "глубоком" хранении. Это означает, что они будут нуждаться в капитальном ремонте, регулярном обслуживании и т.д. А он даже не готов тратить деньги России на обслуживание этого оружия. Значит, она просто хранится где-то вдали от Москвы, и ему безразлично.

Поэтому когда он размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси… Да, есть факты, что около 5-6 боеголовок были доставлены в Беларусь. Будет ли он угрожать ядерным оружием НАТО, Западу или Украине… Извините, но в основном это блеф. Почему? Это не подтверждается его действиями. Он или Медведев что-то говорят по телевизору, в Twitter или Telegram о ядерном оружии, что нужно уничтожить половину Украины, потому что у них больше ничего нет. А Запад всегда этого боится. Это единственное средство, которое осталось в их руках, чтобы пугать Запад. Именно это сдерживает Запад, чтобы еще больше и оперативнее поставлять Украине оружие и боеприпасы.

– Да, даже от высших должностных лиц США мы слышим, что существует риск Третьей мировой войны.

– А европейцы этого боятся еще больше. Американцы немного отличаются в этом плане, потому что знают, что имеют 6000 ядерных боеголовок. И если россияне используют только одну против Украины или НАТО, они разбомбят, уничтожат Москву, от нее ничего не останется. Американцы не столько ядерного оружия боятся, сколько пытаются моделировать конфликт. Это означает, что они пытаются получить приемлемый для них результат. И этот результат таков: победить Россию, это не проблема, но не очень, пожалуйста, потому что мы не хотим развала России, чтобы мы могли вернуться к ведению бизнеса с ними по окончании войны; поэтому мы хотим быть деликатными с Россией… Как Россия очень деликатна с Украиной, но кто думает об Украине. Это американский стиль. И многие европейцы тоже так думают.

– Когда мы говорим об продолжающемся украинском контрнаступлении, Киев соглашается, например, наш министр обороны публично сказал в интервью CNN, что он отстает от графика, но продолжается. По вашему анализу, какая сейчас самая большая проблема для украинской армии на поле боя?

– Думаю, уже в течение двух месяцев не секрет, что Россия застала врасплох и украинские ВС, и западных советников. Классическая русская военная доктрина говорит о защите глубины. Это означает, что вы разворачиваете глубокое минное поле, свои войска, враг атакует, испытывает истощение, если вы можете задержать его на первой линии обороны, хорошо; если нет, отходите на вторую линию и т.д. Россияне всегда учат своих офицеров это делать. Но сейчас уже первый ряд минных полей – для россиян первой линией их обороны. И они настойчиво стараются не дать украинцам вообще ничего уволить. Решение Запада в таком случае было бы "простым". Запад, особенно НАТО, два месяца бомбил бы россиян: их штабы, противовоздушную оборону, склады снабжения… Для этих пяти этапов есть специальный план: вы начинаете с ПВО, переходите к командным узлам, системе снабжения, а потом пока не уничтожите столько из них и не деморализуете их до такой степени, когда ваши наземные войска просто зайдут, как в Кувейте в 1991 году.

Поэтому в течение первой примерно недели этого наступления, с 4 по 8 или 9 июня, несколько украинских бригад пытались повторить то, что они делали на учениях, но без этих двух месяцев бомбардировок. Они пошли по тяжелой технике и пытались расчистить полосы через российские минные поля, которые оказались намного плотнее, и нельзя это сделать тихо и незаметно для врага. Как только украинцы начинали это делали, россияне обстреливали ваши войска противотанковыми управляемыми ракетами. И какое бы транспортное средство ни останавливалось из-за повреждения миной или противотанковой управляемой ракетой, оно становилось целью российской артиллерии или беспилотников. Это не сработало. Почему? Что передало НАТО? 60 Leopards и 120 Bradley? На одну бригаду НАТО этого хватят, но не на всю украинскую армию, потому это и не могло работать.

Отстает ли наступление от графика? Да, без сомнения. Но что сейчас происходит? Украина даже не пытается продвигаться, провоцируя россиян на контратаки, что просто идеально. Россияне минуют даже свои позиции, свои окопы. Однако чтобы сделать такой рейд, подойти к одной из российских позиций, украинцы должны расчищать полосы через минные поля, а эти минные поля чрезвычайно плотные. И, расчищая, они уязвимы, открыты, потому что делают это обычно на открытых полях. Это значит, что враг, особенно с современными высокотехнологичными камерами, может зафиксировать даже движение одиночных войск на расстоянии 1-1,5 км. Поэтому украинцы должны разместить своих снайперов, противотанковые управляемые группы и все время прикрывать огнем свои группы разминирования. В то же время артиллерия должна поражать русскую артиллерию, противотанковые управляемые ракеты и т.д.

Потому это очень сложный вид операции. Этому должны научиться многие украинские подразделения, особенно новые, созданные в начале этого или в конце прошлого года. У вас есть несколько украинских подразделений, являющихся экспертами в этом, они воюют особенно на юге Бахмута. Благодаря такой тактике к югу от Бахмута де-факто было уничтожено около 10-12 российских бригад. И сейчас это пытается произвести оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия". Это требует времени и кажется, что они не продвигаются. А что действительно происходит? Они не наступают, а провоцируют россиян на контратаки. Как только русские идут в контратаку, они открыты, их поражают кассетными боеприпасами и уничтожают. Действительно, их убивают по две роты в день. Это 400 военных, иногда три роты в день, 600 военных. Каждый день убиты, ранены, пропали без вести, пленные, что угодно.

И сейчас у вас ситуация, когда украинцы делают то же на юге. Например, в Старомайорском нужно было время, пока украинская морская пехота смогла бы там закрепиться и все разминировать. Но как только они это сделали, ни одна российская контратака не причинит им никакого вреда. Россияне приходили снова и снова. Однако единственным результатом снова стали большие потери россиян. Чего боятся россияне? Что украинцы продолжат наступление на юг в направлении Старомлиновки. Поэтому они пытаются как можно больше укрепить этот район, потому что их войска там деморализованы и разбиты. Так, еще раз, отстает ли контрнаступление от графика? Да. Но его модифицировали на другой тип операции, такой, когда украинские ВС выискивают способы нанести большие потери российским ВС, что они и делают эффективно каждый день. Некоторые украинские соединения, это тоже следует учитывать, лучшие в этом, другие нет.

– Вы, собственно, частично ответили на мой следующий вопрос, но все же, каких видов вооружений Украине сейчас критически не хватает? Если я правильно вас поняла, это в первую очередь боеприпасы, потом спецтехника для разминирования. А как насчет F-16 и дальнобойныхракет?

– Больше всего Украина нуждается в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Если в музыке есть топ-чарт, десятка популярных песен, то десятка здесь – артиллерия и артиллерийские боеприпасы. И это не изменится до конца войны. После артиллерии и артиллерийских боеприпасов в Украине нуждается много тяжелого пехотного вооружения: минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и т.д. Сейчас мы имеем ситуацию, когда НАТО, особенно США, наконец-то поставляет достаточно артиллерийских боеприпасов. В то же время НАТО забыла доставить достаточное количество минометных боеприпасов. Поэтому сейчас в Украине ощущается их дефицит. Извините, но, имея дело с НАТО, если они делают что-то хорошее, они должны делать что-то не так и забыть о других вещах. Это о том, как иметь дело с НАТО.

Дальше есть большая проблема с БПЛА. По сути, как и на Западе, Минобороны Украины не участвует в каких-либо программах по БПЛА, ничего не финансирует. У вас есть Министерство цифровой трансформации, которое имеет "Армию дронов". Но не хватает действительно большого производства, массовых инвестиций. То же самое на Западе. Есть огромные БПЛА, дроны, как авиалайнеры. Но сколько их покупают? Несколько десятков до сотни.

Это плохо. Политики делают то, что им говорят делать их спонсоры – люди с действительно большими деньгами. И эти люди в первую очередь интересуются отраслями тяжелой промышленности, производящими самолеты, танки и артиллерию. Следовательно, Украина получает либо новые артиллерийские орудия, такие как гаубицы М777, либо старые артиллерийские орудия, изъятые из других частей или из резерва. Но для большинства современных артиллерийских орудий это новая артиллерия, потому что это заработок для крупных компаний.

F-16 не привлекательны, потому что больше не производятся. Или, если бы они производились сейчас или позже, то они понадобились бы кому-то другому. Ибо тяжелая промышленность хочет заработать. И с артиллерийскими снарядами тоже самое. Промышленность говорит: хорошо, но знаете, если вам нужно так много артиллерийских снарядов, вы должны заплатить немного больше и профинансировать создание нового производственного объекта, а также производство в течение следующих 5 лет; и не забывайте, что вы также должны финансировать производство взрывчатых веществ-наполнителей для снарядов. И эта проблема не исчезнет завтра.

– Возвратимся к F-16. Хочу добавить здесь один немаловажный момент. Я была удивлена статьей очень известных американских военных экспертов в The Economist, где они утверждают, что на самом деле F-16 не пригодятся Украине на этом этапе контрнаступления, потому что у России большой парк истребителей и мощная ПВО.

– Ну, такая аргументация действительно бессмысленна. Проблема не столько в численности российских ВВС, их количестве самолетов, а в том, что эти самолеты плохо вооружены. А это касается большинства российских самолетов, их легко сбить. Поэтому главную угрозу представляют Су-35 и МиГ-31, а это в общей сложности 200 самолетов, которые не могут быть в воздухе одновременно, только около 20. Так что фактически вы боретесь с 20 самолетами, за четыре часа с 20 другими и так далее. Так что с этой точки зрения, да, это правда, F-16 не очень пригоден для борьбы с такими самолетами. Почему? Потому что он слишком медленный. Двигатель имеет определенную максимальную скорость. Он не может лететь быстрее. МиГ-31 и Су-35 намного быстрее F-16. Это означает, что F-16 немного шансов эффективно с ними бороться. Это первая проблема. Вторая проблема: главное оружие, которое F-16 может развернуть против МиГ-31 и Су-35, имеет меньшую дальность, чем Р-37, являющаяся основной российской ракетой "воздух-воздух" большой дальности.

Есть еще и третья проблема. В ВВС США и европейской части НАТО F-16 является самолетом общего назначения. Поэтому у него нет такого оружия, как Storm Shadow. Они не совместимы. Конечно, можно сделать их совместимыми, но это тоже о деньгах. К тому же, американцы не очень в восторге от того, что европейцы возьмут на вооружение какое-нибудь европейское оружие, чтобы совместить его с F-16. Итак, есть еще одна проблема – оружие. ВВС США имеют подобное оружие, но немного малой дальности, например JASSM (крылатая ракета воздушного базирования с низким уровнем обнаружения – ред.), которое является невидимым оружием с GPS-наведением. Но проблема в том, что они не хотят, чтобы это было использовано против России. Они опасаются, что Украина может применить это оружие против целей внутри России. Потому Украина этого не получит.

Потом есть индустрия, которая говорит, почему мы будем поставлять все F-16 в Украину? Давайте мы им поставим что-нибудь новое, чтобы наш налогоплательщик мог заплатить нам, промышленнику в США, чтобы я мог поставлять самолеты в Украину. Политики и Пентагон говорят "нет", потому что F-35 – это суперсекретный самолет, который нельзя предоставлять Украине. Потому этого не будет. Теоретически Франция могла тогда сказать: хорошо, слушайте, давайте поставим Украине Rafale F3 или F4.

- Или Швеция…

- Секундочку. Это третий вариант. Это не так-то просто. Но президент Макрон… В западном мире нет политика с худшей внешней политикой, чем Макрон. Все самые худшие, самые идиотские идеи, которые только возможны, сосредоточены в его руках. Он много говорит, делает себя важным, но, в сущности, за 18 месяцев этой войны единственное полезное, что он сделал, это предоставил гаубице Caesar, какие-то снаряды и…

- легкие танки и ракеты SCALP.

– Они слишком легкие. Для Украины эти танки нецелесообразны. У них нет тяжелого вооружения. Нет, чтобы отправить в Украину танки Leclerc (основной французский боевой танк третьего поколения – ред.). Хорошо, второй хороший жест – предоставление ракет SCALP, являющихся французской версией Storm Shadow. Да, британцы делают все, что могут, но они разоружились до такого уровня, что им нечего предоставить. Поэтому они сейчас капитально ремонтируют и восстанавливают 200 старых бронемашин и 200 танков, которым по 40-50 лет отправить в Украину.

Шольц говорит: ни одного оружия, этого нет, ни одного немецкого оружия против России, Вторая мировая война. И чтобы вы знали, во Второй мировой войне было так, что когда Германия напала на СССР, Украины в СССР не было. С германской точки зрения была только Россия. Все бои во Второй мировой войне на восточном фронте велись в России, а не в Украине. Никого не волнует, чтобы там была Украина, понимаете. Украина фактически была полем битвы номер один во Второй мировой войне. Но такие люди как Шольц не приходят к этой идее. Для них СССР – это Россия, но не Украина. Извините, это абсолютный абсурд. Потому что украинцы знают, что происходило в Украине во время Второй мировой войны. Даже россияне не пострадали так сильно, как украинцы. Но нет, европейцы знают лучше.

- Думаю, мы здесь сможем изменить мнение немцев...

– Это будет длиться вечность, по крайней мере, следующие 40-50 лет. И вы должны их научить, что то, что они сделали, то, что Вермахт, Ваффен-СС и СС сделали в Украине во время Второй мировой войны, было еще одним Холокостом. Но это требует много времени, денег и усилий, пока в Германии не осознают, что они совершили в Украине, и что поле битвы восточного фронта было на самом деле в Украине. В любом случае, Шольц говорит: хорошо, ни одного немецкого оружия, но мы дадим вам много денег, без проблем, и немного Leopards (в понедельник, 7 августа, появилась информация, что Бундестаг вроде бы одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus – ред. ). Следовательно, это не только военный аспект. Здесь много политики, личных интересов, особенно коммерческих.

– Насчет проблем российской армии на поле боя сейчас. Действительно ли Россия исчерпала свои резервы? Путин может объявить еще одну большую волну мобилизации? Продолжают ли они сейчас набирать людей в свои частные компании, например, в африканских странах или Беларуси?

– Основная проблема ВС РФ в том, что они не могут "переварить" более 15-20 тыс. новых "мобиков" в месяц, обеспечить их униформой, вооружением, объединить в подразделения, провести хотя бы базовую подготовку в течение трех-четырех недель и затем отправить на передовую. Путин может объявить всеобщую мобилизацию, мобилизацию Марса, мобилизацию Юпитера. Но проблема в том, что это не больше 15-20 тыс. новых мобилизованных в месяц. Например, за первые 5 месяцев этого года было максимум 100 тыс. Что, в свою очередь, означает, что убивая более 15-20 тыс. российских военных в месяц, Украина будет побеждать. А сейчас так длится уже где-то три месяца.

От Запорожья и Херсона русские войска очень далеки от России. Цепочки поставок через Керченский мост, затем Чонгар, Геническ, Мелитополь и Токмак. Это очень длинный путь, и проходит не менее суток, пока поезд с запасами боеприпасов и другим достигает своих позиций. Даже дольше, потому что это влечение нужно разгружать, потому что россияне делают все вручную. Потому Украина решила наступать на этом южном направлении. Но если взглянуть на русские войска на востоке, там их много, где-то 200 тыс., потому что они рядом с Россией. И потому, что эта часть Украины хорошо соединена с российской железной дорогой. Поэтому для россиян не будет проблем содержать большое количество войск в Луганске и Донецке. Но у российских войск у Запорожья и Херсона большие проблемы. Тем более сейчас, когда Украина нанесла удары по всем трем основным мостам. Все основные пути поставок в южный Херсон и Запорожье для россиян перекрыты.

Единственный способ, которым они сейчас могут обеспечивать поставки своим войскам в этой части Украины, это через порт Бердянск на Азовском море, а потом еще и грузовиками подвозить. А в российской армии традиционно очень мало военных грузовиков, которые могут перевозить 40 тонн сразу. Это большая проблема для России, и это означает, что в течение следующей недели или около того у них будет нехватка поставок. Это так же, как в прошлом году было с Антоновским мостом в Херсоне. Чем больше вы их отсекаете, тем лучше для Украины. А украинские сухопутные войска продолжают разминировать минные поля, расчищать полосы, провоцировать российские контратаки и убивать их. В какой-то момент это закончится как под Киевом, Черниговом, в Сумах в конце марта прошлого года. Закончится, как в Херсоне в октябре-ноябре прошлого года. "Вдруг" россияне отойдут, потому что не смогут обеспечить свои войска снабжением. Более того, они лишатся столько войск, что не смогут компенсировать потери.

– Они будут в ловушке.

– Не в ловушке, но они потеряют способность противостоять украинским атакам. И как раз в этот момент они уйдут. Они поступили так только под Киевом, Черниговом, в Сумах и Херсоне, но и у Лимана в прошлом году была похожая ситуация. Тогда украинцы оцепили их с трех сторон. Они сопротивлялись и продержались почти месяц. Но, когда поняли, что их отрезали, они отступили. И то же самое произойдет в этом случае, по крайней мере, я на это надеюсь.

– Каков ваш прогноз и анализ на ближайшие месяцы? Не сюрприз, что Путин готовится к долгой войне на истощение. И последние законы, принятые Госдумой РФ, также свидетельствуют о том, что Путин готовится к большой мобилизации. Что это значит для нас? Что россияне будут делать на поле боя в ближайшие месяцы?

– Я не делаю никаких прогнозов. Но я могу сказать следующее. Очевидно, что Путин принимает меры, гарантирующие продолжение войны, по крайней мере, до ноября следующего года, когда будут президентские выборы в США. Для него эти выборы – как действовать или умереть. Почему? Ибо его ФСБ имеет активы в США, то есть агента по имени Дональд Трамп, и это еще с 1990-х годов. Так что это, скажем так, спасательная шлюпка Путина. Знаете, когда вы на корабле в аварийной ситуации, вы прыгаете в спасательную лодку и выживаете. Корабль тонет, но вы выживаете. Так вот, Дональд Трамп – это его спасательная лодка. Он надеется, что каким-то образом Трамп может стать президентом.

– Победит на этих выборах.

– Да, снова победит. И тогда он (Трамп – ред.) может уничтожить НАТО изнутри, перестать поддерживать Украину или что-нибудь еще. Сейчас это его (Путина – ред.) надежда. Мы не знаем, как это будет, что будет на выборах, что может сделать кибер-армия Путина, какие операции она может проводить против демократов или конкретно их кандидатов, какие операции. Это проблема номер один. Поэтому я бы не стал наверняка считать, что Байдена переизберут. Никто не знает, это произойдет или нет. Кроме того, сказывается его возраст, он и сам это знает, поэтому никто не может быть уверен, что в этом плане произойдет. Но это пункт номер один для Путина, пока есть надежда, что кто-то другой может быть переизбран или избран в США; кто-то, кто имеет большее понимание российской политики или российских интересов. Поэтому Путин собирается продолжать делать все возможное, чтобы отложить это (продолжить войну – ред.) до ноября следующего года.

Это означает, что он собирается продолжать мобилизацию этих 15-20 тыс. "мобиков" в месяц, отдавать им все старое оружие советских времен и посылать их насмерть по 500-600 в день. Ему плевать, потому что, с другой стороны, пока идет война, он знает, что имеет широкую поддержку среди россиян. У вас есть люди в Москве, у вас есть люди в Санкт-Петербурге, и если они богаты, им не все равно. А есть другие 140 млн, которым все равно. И пока он имеет эту поддержку, его ближайшее окружение является лояльным, Шойгу и Герасимов, которые некомпетентны и коррумпированы, но они обеспечивают лояльность ВС. А Путину безразлично. Ему этого и нужно, потому что он остается у власти. Все хорошо. Люди любят его. По крайней мере, он может представить себя таковым на телевидении. Он может выходить на стадионы с оплаченной публикой. Без проблем. Вот я здесь, я отличный президент и великий стратег, создаю проблемы Запада в Африке, в Азии, в Никарагуа, Венесуэле, везде. Вот как это работает для него. Вот что для него важно.

Следовательно, с одной стороны поля боя у Украины нет другой опции, только продолжать воевать так, как сейчас. А это значит продолжать перемалывать русские ВС, уничтожать их подразделение за подразделением терпеливо, осторожно во избежание собственных ненужных потерь. Никого не подгоняйте, не торопитесь, вы знаете, что делаете. Чем больше времени пройдет, тем лучше станет украинская армия, тем больше она научится убивать многие россияне одновременно. И, к сожалению, в войне победителем обычно является сторона, которая убивает гораздо больше врагов. Это единственный путь вперед. Сейчас украинские ВС убивают россиян примерно 10-12 до 1, может быть, даже больше. То есть на каждую украинскую потерю, убитую или раненую, приходится 12-15 российских потерь. И большинство из них погибают в случае России, потому что у российских ВС нет надлежащего медицинского обеспечения своих войск.

- А как насчет Китая? Возражать, что Китай помогает России, абсурдно. Есть факты. Однако некоторые западные страны продолжают заявлять, что не все так однозначно, и Китай не принимает непосредственного участия в этой войне.

– Китай внимательно следит за происходящим. Китай пытается сидеть на двух стульях. С одной стороны, политически он полностью антизападный, не хочет поддерживать Запад и Украину. Итак, как бы часто вы ни слышали от посла или министра иностранных дел Китая, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, забудьте об этом. Китай против Украины, Китай против Запада, Китай против любой демократии. Китай прокитайский, прежде всего. С другой стороны, Китай не может выжить, не экспортируя свою продукцию на Запад, а это значит, что, если Пекин слишком сильно разозлит Запад, Запад перестанет импортировать все из Китая, а потом у Пекина будут большие проблемы. Поэтому они должны сбалансировать свои действия, осторожничать, поддерживая Путина, но не слишком сильно, одновременно экспортируя на Запад как можно больше.

– И о Черном море. То, что мы сейчас видим, – это настоящая блокада со стороны России. Но НАТО под руководством США не делает ничего для обеспечения свободы судоходства даже для черноморских стран НАТО. Итак, что мы можем сделать, чтобы разблокировать Черное море? Потому что у Украины нет собственного флота в отличие от Турции и других стран НАТО.

– Это результат западных двойных стандартов. Запад, особенно США, всегда очень заинтересованы и немедленно хотят гарантировать свободу судоходства по всем морям, когда это будет в их интересах. К примеру с Ливией, Ираком, Ираном. Но если это великая Россия, ой, надо быть осторожным, чтобы не обжечь пальцы. США, как военно-морская нация, как нация, настаивающая на свободе судоходства, должны первыми отправить свои военные корабли в Черное море и сказать: ладно, будет проход всех кораблей по крайней мере в порт Рени на Дунае, мы должны гарантировать проход кораблей через румынские территориальные воды, и никто не должен решаться на кого-нибудь там нападать. Но вы ничего этого не слышите со стороны США.

Это же касается НАТО, который сильно зависит от свободы судоходства и очень настойчиво демонстрирует защиту свободы судоходства в Южно-Китайском море. Очевидно, что сейчас Китай ничего не будет делать, потому что ждет, что будет в Украине. Если Запад возобладает в Украине, то Китай усвоит урок и скажет: ладно, мы не будем создавать много проблем с Тайванем, пусть будет так, как есть, кто-то после нас должен решить эту проблему. Но если Путин победит в Украине, на следующий день Китай будет на Тайване. Что тогда сделает НАТО в Южно-Китайском море? Даже НАТО не может сказать. Они присылают корабли, как это было еще два года назад, и они намерены продемонстрировать свободу судоходства, морское могущество и т.д. Но сейчас, когда есть решающий интерес противодействовать россиянам, послать им четкий сигнал, показывая, что они не могут угрожать какому-либо виду международного судоходства, движению, например, к румынским территориальным водам в Рени.

Ничего этого не происходит. Царствует тишина. Все молчат. Когда Путин или Медведев говорит о ядерной энергии, все на Западе говорят, что очень расстроены. Это трагедия западной политики. Никто не решается действовать, реагировать на месседжи Путина. Они дают Путину делать все, что ему нравится, по крайней мере, на телевидении, а в России это очень важно. Кроме того, здесь тоже есть двойная игра. Например, первое судно, пришедшее в порт Рени, было израильским. Какая случайность… Половина лучших друзей Нетаньяху были русскими друзьями Путина с израильскими паспортами. Конечно, россияне не собираются открывать по ним огонь. Вторым было греческое судно. Третьим – турецкое. Они являются членами НАТО. В конце концов вы знаете, это просто большие игры и много бла-бла. А через две недели Путин сделает так, чтобы обо всем этом деле забыли. Это то, что мы уже видели в Сирии. В феврале 2016 года Путин сказал: вы выиграли войну, можете возвращаться домой. Затем в 2017 году снова: русские солдаты, вы герои, вы выиграли войну, война закончилась, можете уходить домой. Но они все еще сражаются и гибнут в Сирии. Путин рассчитывает на то, что у российской общественности память рыбы, которая забудет произошедшее пять минут назад. И потому, как и в этом случае, они кричат, что собираются топить любое судно, пытающееся добраться до украинских портов. Спустя пять минут это уже другая версия истории. И в этом случае будет так же.