"Надо сейчас идти в ВСУ": воины с передовой эмоционально обратились к гражданским

Воины ВСУ рассказали о наступлении окупантов на Авдеевском направлении.
Тяжелые бои продолжаются в районе села Очеретино на Авдеевском направлении. Оккупанты там продвигаются и стягивают силу для очередного удара. А вот на флангах ситуация стабилизировалась. Особенно после того, как Сичеславские десантники уничтожили там более 90 единиц техники. Среди нее и российские танки Т-90.
Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.
Вблизи Авдеевки - это самая горячая точка фронта, туда и отправилась съемочная группа ТСН. На горизонте хорошо видно завод коксохим. А под землей украинские воины охотятся на командира вражеской группы, которая выдвинулась на штурм.
На экранах наблюдаем разрывы наших снарядов. Пункт управления врага наши воины обнаружили не случайно. Пленные сдали - говорят десантники. Теперь Сичеславские крылатые пехотинцы делают все, чтобы стереть укрытие российского командира с лица земли.
"Когда обезглавить, теряется управление группами, которые там находятся. Теряется связь и как показывает практика - вражеские военнослужащие отходят назад, у них начинается паника", - говорит Сергей, командир подразделения 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Наш ударный дрон целится в двойку оккупантов, которые пытаются подойти на подкрепление. Точно. Чтобы эти дроны летали еще лучше и их не глушил вражеский РЭБ Сичеславские десантники нуждаются в вашей поддержке. По этому QR-коду можно задонатить на радиоэлектронную борьбу для наших воинов.
А пока десантники наблюдают, как на поле выезжает российский танк. Это - Т-90. Он уверенно сует на наши позиции и еще не знает, что украинские "стугнисты" его сейчас подстрелят. Несколько секунд и вражеская броня начинает пылать.
Впоследствии в танке детонирует боекомплект и он становится одним из тех 90-та бронемашин, которые Сичеславские десантники сожгли за время активного наступления оккупантов. Они говорят, что это был один из самых нелепых штурмов оккупантов.
Это был панцерник 6-го российского танкового полка. Остатки вражеской пехоты легли в лесополосах. Без надежды на подкрепление оккупанты совершали самоубийства. Потому что назад нет возврата - расстреливают свои же.
"У них задача - вперед. Назад нет", - говорит Гера, военнослужащий 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Также на фронте работает украинская артиллерия, в частности - "Град". Десантники говорят, недавно снаряды подвезли.
Здесь на фронте только и разговоров о решении США дать еще больше оружия для нашей армии. Его изрядно ждут А еще людей, потому что без них линию фронта удержать будет трудно, говорят командиры.
"Надо нации объединиться, я считаю. Чтобы наши люди мобилизовались и обратили внимание на то, что противника надо уничтожать. И чтобы уничтожать, надо идти в ВСУ", - говорит Илья, военнослужащий 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады
Пока же защитники сверхусилиями держат фронт.
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Напомним, один российский блоггер утверждал, что российские войска "почти полностью" захватили Очеретино и что украинские войска только удерживают позиции на кирпичном заводе в западном Очеретино. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всем Очеретиным.
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