"Надо сейчас идти в ВСУ": воины с передовой эмоционально обратились к гражданским

Тяжелые бои продолжаются в районе села Очеретино на Авдеевском направлении. Оккупанты там продвигаются и стягивают силу для очередного удара. А вот на флангах ситуация стабилизировалась. Особенно после того, как Сичеславские десантники уничтожили там более 90 единиц техники. Среди нее и российские танки Т-90.

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Вблизи Авдеевки - это самая горячая точка фронта, туда и отправилась съемочная группа ТСН. На горизонте хорошо видно завод коксохим. А под землей украинские воины охотятся на командира вражеской группы, которая выдвинулась на штурм.

Вид на Авдеевку

На экранах наблюдаем разрывы наших снарядов. Пункт управления врага наши воины обнаружили не случайно. Пленные сдали - говорят десантники. Теперь Сичеславские крылатые пехотинцы делают все, чтобы стереть укрытие российского командира с лица земли.

"Когда обезглавить, теряется управление группами, которые там находятся. Теряется связь и как показывает практика - вражеские военнослужащие отходят назад, у них начинается паника", - говорит Сергей, командир подразделения 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Наш ударный дрон целится в двойку оккупантов, которые пытаются подойти на подкрепление. Точно. Чтобы эти дроны летали еще лучше и их не глушил вражеский РЭБ Сичеславские десантники нуждаются в вашей поддержке. По этому QR-коду можно задонатить на радиоэлектронную борьбу для наших воинов.

А пока десантники наблюдают, как на поле выезжает российский танк. Это - Т-90. Он уверенно сует на наши позиции и еще не знает, что украинские "стугнисты" его сейчас подстрелят. Несколько секунд и вражеская броня начинает пылать.

Впоследствии в танке детонирует боекомплект и он становится одним из тех 90-та бронемашин, которые Сичеславские десантники сожгли за время активного наступления оккупантов. Они говорят, что это был один из самых нелепых штурмов оккупантов.

Это был панцерник 6-го российского танкового полка. Остатки вражеской пехоты легли в лесополосах. Без надежды на подкрепление оккупанты совершали самоубийства. Потому что назад нет возврата - расстреливают свои же.

"У них задача - вперед. Назад нет", - говорит Гера, военнослужащий 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Также на фронте работает украинская артиллерия, в частности - "Град". Десантники говорят, недавно снаряды подвезли.

Здесь на фронте только и разговоров о решении США дать еще больше оружия для нашей армии. Его изрядно ждут А еще людей, потому что без них линию фронта удержать будет трудно, говорят командиры.

"Надо нации объединиться, я считаю. Чтобы наши люди мобилизовались и обратили внимание на то, что противника надо уничтожать. И чтобы уничтожать, надо идти в ВСУ", - говорит Илья, военнослужащий 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады

Пока же защитники сверхусилиями держат фронт.

Военные ВСУ

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Напомним, один российский блоггер утверждал, что российские войска "почти полностью" захватили Очеретино и что украинские войска только удерживают позиции на кирпичном заводе в западном Очеретино. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всем Очеретиным.

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