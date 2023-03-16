Надстроил целый этаж: полиция Киева уже ищет "Карлсона"

Стали известны новые детали скандала с надстройкой на крыше жилого дома в центре Киева — на улице Большая Васильковская, 80. Напомним, неизвестный "Карлсон" построил на крыше еще один этаж, чем поставил под угрозу жизнь жильцов дома.

Доступа на крышу, где построили целый этаж, у коммунальщиков нет. Но к делу уже приобщились правоохранители.

"В полиции уже зарегистрировано уголовное производство по нашему заявлению. Держим вопрос на контроле. Ожидаем, что будет иск в суд. Если будет решение суда, что владелец этой конструкции должен вернуть крышу дома в прежнее состояние, то он должен собственными силами демонтировать надстройку. Если он этого не сделает, то будет исполнительное производство, и в решении будет четко указано кто это должен сделать и какие будут обязательства. Должно быть определение суда о доступе на объект", — рассказал сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

В полиции Киева нам подтвердили, что возбуждено уголовное производство по статье "Самоуправство".

"Сейчас правоохранители опрашивают жильцов дома и арендующих там квартиры. Это делается для того, чтобы определить, кто именно возвел надстройку на крыше дома. Продолжаются процессуальные действия. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или исправительные работы", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Фото: КГГА

Напомним, под Киевом произошел масштабный пожар на АЗС. В Борисполе загорелся бензовоз с 10 тысячами литров горючего. Пожар тушили 60 спасателей и 15 единиц техники.

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