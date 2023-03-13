Надстроили целый этаж: в Киеве пытаются наказать "Карлсона", который застроил крышу многоэтажки

В центре Киева неизвестный владелец приступил к строительству на крыше многоэтажного дома по улице Большая Васильковская, 80. Об этом сообщил Тимур Ткаченко, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

"В Голосеевском районе по улице Большая Васильковская была обнаружена незаконная надстройка на крыше многоэтажки. Инспекторы КП "Киевблагоустройство" обнаружили, что контрольных карточек на проведение подобных работ по этому адресу не было выдано. Чтобы идентифицировать нарушителя и зафиксировать его противоправные действия, была вызвана патрульная полиция Киева. Сейчас доступа к этой надстройке нет, нарушители заблокировали проход на крышу и ни у нас, ни у представителей правопорядка нет возможности даже пройти", — написал на своей странице в социальной сети Тимур Ткаченко.

Сайт ТСН.ua директор Департамента городского благоустройства рассказал, что надстройку на крыше дома заметили недавно. Неизвестный "Карлсон" построил его уже во время войны. Представителям полиции и властей пока не удалось попасть на объект, чтобы оценить все масштабы нарушения.

"Пока нам не удалось попасть на крышу дома. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы было открыто уголовное производство. Готовимся подавать иск в суд на незаконные действия по поводу такого строительства. Застройка на крыше появилась недавно. Им удалось немного построить на крыше, но и то, что есть – явное нарушение всех норм и правил", — рассказал сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко.

Опубликовано Тимуром Ткаченко Воскресенье, 12 марта 2023 г.

Чиновник добавляет, что за подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь, кроме нарушения благоустройства, ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство.

Напомним, в КГГА ранее объясняли, что остановить пристройку дополнительного этажа можно несколькими способами. Впрочем, по словам советника столичных властей, следует использовать все способы одновременно.

Куда жаловаться, если сосед нарушает строительные нормы

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