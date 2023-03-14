Надувательство для россиян: возможно, Минобороны РФ считает именно такие "уничтоженные в Украине "Хаймарсы"

С начала полномасштабного вторжениябезумно возрос спрос на надувную военную технику. Чешская компания, производящая танки-приманки и "Хаймарсы", убеждает — их заказы выросли в разы, говорится в ТСН.

Надувная техника способна спасти очень ценные жизни бойцов и дорогую боевую технику. Компания из чешского города Дечин производит довольно нетипичный продукт – надувное вооружение в натуральную величину. "Надувная техника стала настоящим бумом, потому что до этого это был только очень маленький круг людей, знавших о том, что мы вообще существуем и делаем такую приманку", — говорит директор по маркетингу Inflatech Повен Кумаресан.

Сейчас на производстве производится около трех десятков моделей разного фальшивого вооружения западного образца: здесь есть и танки с дулами, и гаубицы, самолеты и даже уже легендарные американские ракетные системы "Хаймарс". Такая техника может не только обмануть личный состав врага, но и приборы, ведь внутри оснащена специальными тепловыми следами, на которые реагируют радары. “Можно поставить такой надувной “Хаймарс”, или самоходную артиллерийскую установку, ожидать, зная, что враг ее заметит и будет пытаться нанести поражение из артиллерии. Зафиксировать это, то есть быть готовым, и как только враг открывает огонь, контрбатарейные средства или беспилотник фиксируют, где расположена вражеская артиллерия и ее уничтожают”, — объясняет важность таких макетов военный специалист и главный редактор “Дефен Экспресс” Олег Катков.

Он рассказывает – таким методам обмана врага уже около ста лет и они активно использовались еще во время Первой и Второй мировой. "Вопрос, как обмануть врага — это вопрос креатива, кто больше креативит, кто хитрее, тот и получает преимущество", — добавляет он.

Чтобы эту технику было легко транспортировать, чешское предприятие использует в качестве материала искусственный шелк. Таким образом вес танка достигает ста килограммов — к сравнению настоящие весят от сорока до семидесяти тонн. Переносить его могут 4 солдата, а надувают всего за 10 мин. "Почему надувные? Так как их так легче транспортировать и менять позиции. Благодаря тому, что активно используются такие вещи, в Минобороны РФ появляются сообщения об уничтожении "Хаймарсов" и другой техники. Просто больше даже не того, что нам поставили, а того, что было обещано”, — говорит эксперт.

Весь экспорт макетов-приманок согласовывается на уровне НАТО, но список клиентов держится в строжайшей тайне. Следовательно, побывали ли эти изделия на украинской передовой – в компании не подтверждают, но и не опровергают. «Я могу представить, что если мы хотим поддержать страну-партнера, оказавшуюся в беде, мы пришлем ей надувные приманки Inflatech. Если вы побуждаете врага уничтожить часть техники с помощью чего-то, что стоит вчетверо или, возможно, в 20 раз дороже, тогда вы в экономическом выигрыше”, — уверяет исполняющий директор компании Войтек Фреззер.

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Сейчас владельцы компании радуются новому заказу, но признаются, на самом деле мечтают, что однажды они перестанут делать свою продукцию на передовую. “Я предпочитаю игрушки для детей. Впрочем, сначала мы должны сделать этот мир безопасным для них, а потом, надеюсь, сможем вернуться к производству и гражданской продукции», — добавляет Войтек.

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