Надвигается ли катастрофа на войне и какие крупные города под угрозой: о чем предупредили эксперты

Военные эксперты назвали направления фронта, где ситуация самая сложная / © ТСН

В течение последних суток и Силы обороны Юга Украины, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально сообщили о сложной ситуации, которая сложилась на фронте.

В свою очередь, народная депутат Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети цитирует западную прессу, которая утверждает, что якобы ситуация близка к обрушению фронта.

«Россияне отвлекли в Покровске, а наступают на Запорожье. Они делают маневры», — предполагает Безуглая.

Действительно ли ситуация приближена к катастрофе — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Алексей Гетьман и Олег Жданов.

К примеру, по мнению Гетьмана, в ближайшее время может увеличиться количество боевых столкновений, но общую ситуацию на фронте он не считает апокалиптической.

«Нет, ситуация на фронте не приближается к катастрофической. То, что ВСУ давно в окружении — это вбросы российской ИПСО», — говорит Гетман.

И продолжил: «Теперь о ситуации на Покровском направлении и о том, есть ли угроза Днепропетровщине. В последнюю россияне постоянно заходят. Но на очень небольшое расстояние, где их сразу уничтожают, и на этом все заканчивается. Я не высказываю свое мнение, я перечисляю факты. Россияне сосредоточили основной удар на Покровском направлении».

Кроме того, Гетьман говорит: «То, что они планировали наступать в Запорожском направлении — об этом было известно еще в начале лета. Несколько недель назад была информация о том, что они продолжили подтягивать войска. Поэтому вполне ожидалось, что будут штурмовые действия».

По подсчетам эксперта, определенное продвижение вполне возможно, но об обвале фронта говорить оснований нет.

На вопрос о том, какими могут быть дальнейшие действия РФ, Гетман говорит: «Россияне не намерены останавливаться. По меньшей мере, у них боевые действия распланированы до лета 2026 года. Прописано боевое распоряжение. Они понимают, что до конца этого года им не удастся установить полный контроль над Донбассом, поэтому они расписали боевые распоряжения на другие даты».

Резюмируя, Гетьман говорит, что среднее количество боевых столкновений и количество задействованного в этом личном составе со стороны россиян за последние полгода не изменились. В среднем — до 150 столкновений ежедневно.

«Вполне можно предположить, что количество боестолкновений увеличится, потому как Путин приказал завершить донбасскую операцию до 21 ноября. Поэтому можно предположить, что на Покровском, Мирноградском и Константиновском направлениях, а также, возможно, и на других, будет усиление, увеличится количество боевых столкновений. В «топку» в бой будут бросать все, что есть», — говорит он.

Война может продолжаться до последнего солдата

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов также говорит о том, что катастрофы на фронте не усматривается.

«До катастрофы очень далеко. Я бы даже не применял это слово. Критическая ситуация? Да. Но у нас бывали критические ситуации. Россия имеет тотальное преимущество в личном составе и воздухе. Что касается авиации, то мы не достигли паритета. Россияне имеют возможность просто выносить наши позиции, а затем личным составом выжимать нас из этих позиций, где сплошные воронки», — говорит он.

По мнению Жданова, причиной сложной ситуации могут быть просчеты военного руководства, проводящего несовершенную систему управления войсками.

Что касается направлений, где ситуация сейчас сложна, Жданов говорит следующее: «Покровское направление. Ситуация грозит созданием перспектив потери Донетчины. Это будет первоочередной задачей русской армии. Днепропетровск стоит на втором плане. Я не вижу прямой опасности. Наряд ли у русской армии есть возможность растягивать тылы».

О Харьковском направлении Жданов говорит, что там основные усилия оккупантов будут направлены скорее всего на создание буферной зоны вдоль границы от Волчанска до Купянска.

По его словам, для наступления на Харьков у россиян нет нужного количества личного состава.

«А вот на Запорожском направлении ситуация, на мой взгляд, наиболее уязвима», — говорит он.

И объясняет: «России крайне нужен плацдарм на правом берегу Днепра. Запорожская область в этом смысле наиболее уязвима. Пойма бывшего водохранилища подсохла, прошло три года. Выросли молодые деревья, которые забрали влагу, поэтому теперь может пройти и техника. И Днепр там мелководный и узкий. Я когда-то говорил о такой формуле: обороняя Покровск, нужно не потерять Запорожье».

Резюмируя, эксперт говорит, что, по его мнению, россияне не намерены останавливаться.

«Но у нас появилась реальная возможность остановить их. Нет нескончаемых резервов. Сегодня в Якутии — минус 40% от плана. Кроме того, наша разведка отчитывается, что для техники одной из российских мотострелковых дивизий нет топлива. Водителей и всех, кто остался без техники — всех бросают в пехоту. Выводя из строя российские химические предприятия, мы можем снизить производство боеприпасов и взрывчатых веществ в России. К сожалению, мы делаем это слишком поздно, но лучше так, чем никогда. У нас есть шанс. Я думаю, что ближе к весне 2026 года Россия будет умолять о переговорах, им потребуется оперативная пауза. С точки зрения российского шовинизма, они никогда не остановятся, пока будут существовать два государства. Должно остаться одно», — говорит Жданов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что битва за Покровск достигает апогея.