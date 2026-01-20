Эксперт в сфере коммунальных услуг Олег Попенко назвал сценарии, которые могут угрожать столице Украины. / © ТСН

Россия не оставляет попыток устроить коммунальный апокалипсис, в частности, в Киеве и столичном регионе — следствием очередной российской атаки по Киевщине и столице стали новые сложности с предоставлением коммунальных услуг населению.

По состоянию на утро 20 января более 5600 многоэтажек города остались без теплоснабжения, в нескольких районах наблюдались либо отсутствие, либо перебои с водоснабжением, также действовали отключения электроэнергии.

На какой уровень коммунальных проблем способна Россия загнать непосредственно столицу Украині и окрестные населенные пункты, готовиться ли киевлянам в нынешнем 21 веке все чаще варить еду на кострах вблизи многоэтажек — об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал эксперт в сфере предоставления коммунальных услуг, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«О кострах как таковых речь не идет, но вчера премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что создаются мобильные кухни. То есть цивилизованный аналог приготовления пищи на улице. То есть, мы уже в этом процессе, в приготовлении горячей еды на улице, когда у части людей нет отопления в квартирах около двух недель», — говорит Олег Попенко.

И продолжает: «Кстати, представители популярной сети заведений питания говорят, что ежедневные показатели их выручки превышают обычные в несколько раз. То есть у нас достаточно инфраструктуры для того, чтобы люди не готовили еду на улице. Но это не значит, что в это время дома будут снабжены теплом, электроэнергией и водой. Очередные обстрелы Россией Киева могут привести к тому, что без отопления будет несколько тысяч домов, и время подачи тепла может быть гораздо дольше, чем сейчас. Это может привести к более разрушительным последствиям».

По мнению Попенко, если ситуация настолько ухудшится, что от мороза массово разрушатся коммуникации в многоэтажках, то на их ремонт понадобится примерно от 6-8 месяцев до нескольких лет.

«Кроме того, может замерзнуть канализация», — говорит эксперт.

Грозит ли Киеву дефицит воды

На вопрос, грозит ли столице дефицит воды, эксперт отвечает так: «В Киеве есть сеть бюветов. Она работает. При отсутствии электроэнергии можно обеспечить питание их оборудования благодаря резервным источникам. Бюветы могут снабдить население водой».

К этому он добавляет, что и для работы канализации требуется электроэнергия, чтобы обеспечивать движение сливных масс по системе.

Резюмируя, Попенко добавляет, что ситуация в коммунальной сфере напрямую будет зависеть от нескольких ключевых факторов.

«От погоды, от интенсивности обстрелов украинских городов Россией. Даже если обстрелов не будет, то графики отключения света будут действовать еще не менее полугода. К лучшему ситуация изменится в начале марта, в начале весны, когда заработает солнечная генерация электроэнергии и напрямую повлияет на количество электроэнергии. Что касается теплоснабжения, то каждый обстрел будет приводить к еще большим разрушительным последствиям», — предполагает Попенко.

Кроме того, он отмечает, что Россия регулярно обстреливает газохранилища Украины.

«Причем очень серьезно. Мы не можем сказать, что эта инфраструктура защищена и все будет хорошо», — говорит он, но обращает внимание, что есть нюансы, благодаря которым есть шанс на нормальное функционирование этой системы.

«Ситуация с газом по состоянию на сегодняшний день выглядит лучше, чем со всем остальным», — говорит эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после ударов РФ по Киеву власти обратились к жителям. В Киеве из-за отсутствия электроснабжения пункты мониторинга качества воздуха работают со сбоями.