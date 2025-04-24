Надвигается ли враг на Днепропетровщину: военный эксперт назвал новый замысел России

Военный эксперт Александр Мусиенко высказал мнение о возможных наступлениях оккупантов / © ТСН

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Разрушительные и трагические обстрелы Днепропетровщины и непосредственно Новопавловской общины, от которой фронт находится на расстоянии считанных километров, все чаще становятся поводом для того, что отдельные Telegram-каналы прогнозируют якобы прорыв оккупантов на Днепропетровщину до 9 мая, после чего, якобы Россия объявит о завершении так называемой СВО.

О фактической ситуации в Новопавловской общине на днях эмоционально высказался ее глава Николай Гаврилов.

«Безумие захватчиков! Очередной страшный обстрел Новопавловки! Около десяти КАБов попали в разные части села! Разрушены дома, ранены люди. Есть тяжелораненые… Без всякого смысла, просто по жилым домам!», — написал в соцсети Гаврилов.

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В то же время, по данным аналитиков, есть данные, что враг считает приоритетным несколько иное направление для вероятного наступления. Такое свое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Мусиенко, анализируя текущую ситуацию.

«Сейчас продолжаются боевые действия в Донецкой области, где враг несет достаточно значительные потери. Его удается сдерживать на суше. Сегодня уже полгода, как мы слышим сообщения отдельных аналитиков, которые считают километры, которые считают то, сколько осталось до Днепропетровской области. И продолжают считать. А враг до Днепропетровской области так и не дошел», — говорит Александр Мусиенко.

По его мнению, Россия рассматривала сценарий того, чтобы прорваться непосредственно к админгранице с Днепропетровщиной и даже зайти в Днепропетровскую область.

«Этот сценарий рассматривался после того, как им не удалось захватить Покровск осенью 2024 года. После этого они пытались окружить Покровск. Не вышло. Атаки были отбиты. Враг пытался обойти Покровск с юга и зайти в пределы Днепропетровской области. Эти попытки были остановлены», — говорит аналитик.

И отмечает, что по состоянию на данный момент все происходящие прорывы — они блокируются.

«У меня нет никакой информации о том, что до 9 мая Россия готовит какие-либо сценарии завершения войны. Если посмотреть на ситуацию на фронте, то можно сказать следующее: предпринимается много попыток, чтобы не дать врагу полноценно захватить Донецкую область. Сейчас российские войска даже несколько смещают свой фокус внимания на Лиманское направление, на направление Славянск-Краматорск. В планах весенне-летней наступательной кампании одним из приоритетных направлений может быть выход на Славянск и Краматорск с захватом севера Донецкой области. Это то, что рассматривает агрессор», — резюмирует Александр Мусиенко.

Ранее сообщалось, что в ISW назвали вероятное направление главного удара.

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