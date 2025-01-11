Надвигается настоящая зима: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

Синоптики уже рассказали, какой будет погода в субботу, 11 января.

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Некоторые регионы смогут порадоваться незначительным теплом, а вот некоторые – нет. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с 11 января к нам снова придет похолодание.

Она отметила, что похолодание не будет сильным, ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от 2 мороза до 3 тепла.

Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла.

А метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что 11 января местами будет налипание мокрого снега, который прошел ночью, а также прогнозирует метель и гололедицу на дорогах. Днем дожди с мокрым снегом пройдут в северных, местами южных и центральных регионах.

На Левобережье без существенных осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток составит -1... +4 °С; на остальной территории страны ночью +2… +7 °С, днем +6… +11 °С, в Крыму +12… +17 °С. В Карпатах в течение суток -1… -6 °С.

Вообще январь 2025 года синоптики называют аномально теплым, в частности специалисты "Укргидрометцентра" отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 — -3 градусов, но на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 — +2 градуса. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал о том, что погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период. По его словам, украинцам наоборот следует ожидать морозы до -20 градусов и метели и отметил, что сильные морозы начнутся во второй половине января.

И хотя в этом году январь будет кротким, однако февраль будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C — будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C. Количество осадков останется неизменным — ожидается до 3 "мокрых" дней в период 21 февраля.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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