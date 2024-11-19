Надвигается зимний апокалипсис: синоптики рассказали, в каких областях украинцев завалит снегом

На Украину сует зимний апокалипсис: снегопады и гололедица! Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в большинстве регионов страны. Ненастье накроет западные области уже 20 ноября. А потом пойдет дальше. Снегопады, мокрый снег с переходом в дождь и сильный ветер будут испытывать украинцев на крепость в течение нескольких дней.

Что еще ждать от погоды на этой неделе, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Полный "джингл-белс"

На Украину сует большой снег! Волна снегопадов придет с запада в среду, 20 ноября – снег, мокрый снег и снег с переходом в дождь ожидаются в западных, а к концу суток 20 ноября – в центральных областях. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Температура воздуха ночью в южных и западных областях составит +3…+8 °С, в северных, центральных и восточных регионах -4…+1 °С, днем воздух прогреется до +7…+12 °С. А вот на следующий день заснежит в столице и ряде областей.

"21 ноября снегопады накроют Киев и Чернигов, утром сильные снегопады ожидаются в Черкассах, Кропивницком и Сумах, Кривом Роге и Николаевской области пройдут дожди. До конца суток 21 ноября сильные дожди пройдут в Харькове, Днепре, Запорожье и Донецке. Температура воздух в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2…+3 °С, в остальных регионах +8…+13 °С, на юге и в Крыму местами +14…+16 °С.”

Вторая волна снегопадов

22 ноября в Украину придет вторая волна снегопадов. Осадки накроют западные области, сильные снегопады ожидаются в Буковине, Винницкой области, к концу суток снеговой фронт накроет северные области, а южные области зальет дождями. Температура воздуха ночью будет 0...-5 °С, днем -2...+3 °С, на юге +4...+9 °С. В субботу, 23 ноября, в центральной и восточной частях Украины ожидаются дожди, а также дожди с переходом в снег. Обильные осадки накроют Днепр и область, а также Донецк и Луганск. Холоднее всего будет в западном регионе, где ночью ожидается -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях в течение суток +3…+9 °С, на юго-востоке +7…+12 °С.

Ожидаются сложные погодные условия / Фото: Unsplash

Предупреждение от спасателей

О сложных погодных условиях в ближайшие дни предупредили и спасатели. В сообщении говорится, что в результате перемещения через территорию Украины активных атмосферных фронтов 20 ноября в западных областях, 21-23 ноября на большей части территории страны, 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия.

"Значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15-20 м/с (в Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с, метели); в Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололедица; гололедица и налипание мокрого снега. В результате перемещения через территорию Киевщины активных атмосферных фронтов ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица и местами наблюдать мокрого снега."

Спасатели отметили, что оперативная информация будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки. А погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Тем временем синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНИАН рассказала, что на этой неделе будут проходить динамические процессы, температуры будут колебаться и отличаться по областям.

"Например, тот же юго-восток — там преимущественно будут даже определенные и повышения, могут быть, в некоторые дни. Там чуть ли не до +14 градусов, потому что у нас будут проходить активные атмосферные фронты через территорию Украины: 21-го, даже с 20-го вечера, начиная, до 24-го числа с определенными перерывами."

По словам синоптика, 20-24 ноября ожидается перемещение на территорию Украины активных атмосферных фронтов.

В Украине, кроме южной части, — образование снежного покрова / Фото: Unsplash

"Ожидаются сложные погодные условия, сильные осадки в виде дождя и снега."

В то же время, отметила она, более конкретные показатели по дождю и снегу будут уточняться каждый день.

"Конечно, снег тоже будет, но в каких регионах — это будем уточнять. Пока это у нас западные, северные. Первый может быть уже даже с 21 числа. Но начнется он дождем, потом немного может перейти в мокрый снег."

Кроме того, в эти дни могут быть порывы ветра в пределах 15-20 метров в секунду. В Карпатах даже ожидаются сильные снегопады и порывы ветра, а также могут быть вьюги.

"В Украине, кроме южной части, — образование снежного покрова. Высота — от 3 до 10 сантиметров даже может иногда быть… В Карпатах может и выше быть: 20 даже, до 50, но это чисто высокогорье."

На дорогах может быть гололед и местами может наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

"То есть почти весь зимний комплекс опасных явлений у нас может проявляться с 20-го по 24-е. С разной интенсивностью, с разными временными промежутками. Преимущественно это для западных, северных и частично – центральных областей".

Наталья Птуха отметила, что для столицы также "ситуация так интересна именно с 21-м числом".

"Потому что там опять же зависит от траектории. Даже на сегодняшний день расчетные прогнозы немного дают по-разному: одни дают, что это будет сугубо дождь, другие дают, что все-таки уже перейдет в снег. Мы пока склоняемся к мысли, к 21 вечеру оно перейдет в мокрый снег и немного уже задержится."

Так, 21 число еще "под вопросом — какая фаза будет", а вот 23 ноября в Киеве все же ожидается снег.

"Все равно, это будут значительные осадки. Даже если это будет дождь, мокрый снег и также могут порывы ветра быть — 15-20 метров в секунду, но для Киева — это только с 20 по 23, 24 у нас уже будет относительно спокойная синоптическая ситуация."

Ожидается, что в Киеве в течение нескольких дней образуется снежный покров.

"Или 21-го немного начнется и потом 23-го прибавится… На дорогах гололедица, местами может быть гололед, налипание мокрого снега."

Что касается 20 ноября, то в этот день осадки в Украине маловероятны, кроме западной части. Об этом пишет синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу, пик похолодания на этой неделе придется на 21-23 ноября.

"21 ноября атмосферный фронт пойдет дальше, увлекая за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание (карта внизу) и сильный ветер. 22 ноября похолодание охватит уже всю нашу территорию. 23 ноября придет очередная порция осадков .В Киеве завтра без существенных осадков и тепло, до +11 градусов. столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.

Где уже заснежило?

А пока синоптики только предупреждают нас о сильных снегопадах, в некоторых областях уже звучит песня «Праздник приближается». 18 ноября снегом укрыло Буковель. Соответствующее видео было опубликовано очевидцами.

Также метель вчера заметили на границе Львовской и Закарпатской областей.

Тем временем, в Украине начнется цикл дождей и похолодания. Синоптики распали, что ждет каждый регион.

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