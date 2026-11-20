Удар по Керченскому мосту имеет и громкий международный резонанс — это фактически пощечина Путину

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Керченский (Крымский) мост надолго прекратил функционирование — перекрыто движение как по автомобильной, так и по железнодорожной его частям. Еще 17 ноября из окна поезда, следовавшего уцелевшей частью переправы, россияне зафиксировали обвал арки и автомобильной секции. А после ночных взрывов 19 ноября стало известно, что и железнодорожное сообщение остановлено.

Официально российские власти не комментируют поражение объекта, заявляя лишь о «проведении обследования» после ночных взрывов. Между тем Генштаб ВСУ с иронией поздравил мост в Лиссабоне с возвращением титула самого длинного в Европе — португальское сооружение удерживало это звание до 2018 года, пока оккупанты не открыли незаконно построенную переправу через Керченский пролив.

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В Министерстве обороны Украины сообщили о попадании в районе арки моста и железнодорожных путей — масштаб повреждений уточняется, но, как говорится, «поезд дальше не едет».

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Поезд дальше по мосту не едет / Фото Министерства обороны Украины

«Для России этот мост — конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны. Для Украины это выигранное время и сохраненные жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подтверждает полную остановку движения на стратегическом объекте оккупантов.

«Мост полностью прекратил работу, и я всех с этим поздравляю. Накануне я отмечал, что с военной точки зрения Керченский мост нужно добивать, ведь Путин понимает только язык силы. Это решение было принято исходя из рациональности, логики и неотложных военных нужд. Мост не функционирует и не будет работать длительное время, а это чревато колоссальными последствиями для России — военными, экономическими, имиджевыми и международными», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Каким оружием уничтожили Крымский мост: «Фламинго», «Рута», «Нептун» и «Сапсан»

По словам эксперта, попасть в переправу удалось благодаря комплексному применению средств поражения, в том числе тяжелых крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

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«Как бы эти ракеты раньше критиковали — мол, это слишком большая цель и россиянам удается их сбивать, — в сочетании с другими средствами они дают результат, что и доказали удары по Крымскому мосту. Также при атаках применялись модернизированный длинный „Нептун“ и дроны-ракеты „Паляница“ и „Рута“, — рассказывает военный эксперт.

По словам Игоря Романенко, дрон-ракета «Рута» — это совместная разработка с датчанами. Поэтому россияне подняли вой: мол, караул, НАТО вступило в войну и нужно бить по ним в ответ, потому что, видите ли, оружие Альянса было использовано в атаке на мост.

«Это в очередной раз демонстрирует, что россияне понимают только язык силы, и особенно их бесит, когда нам помогают партнеры. Это лишь подтверждает, что сотрудничество с союзниками должно продолжаться, как и удары по России. Украина вывела из строя Керченский мост собственным или разработанным совместно с партнерами оружием, технологиями и, что очень важно, средствами связи. Операция длилась неделями: наши военные методично выбивали российскую ПВО — средства РЭБ и пусковые площадки, чтобы ударные средства беспрепятственно долетели до цели. По инсайдерской информации, во время атаки экспериментально применили тяжелую гиперзвуковую и высокоточную ракету „Сапсан“. Официального подтверждения пока нет, однако эта ракета покажет себя еще во время войны», — объясняет генерал-лейтенант.

Остановка логистики РФ и удар по «Дороге смерти»

Игорь Романенко отмечает, что разрушение Керченского моста напрямую повлияет на ситуацию на фронте, поскольку перерезана главная артерия военной логистики, которой РФ пользовалась все годы войны.

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«Сейчас не работает ни автомобильная, ни железнодорожная часть. Логистическая цепочка разорвана, а это горючее, боеприпасы и личный состав, которые бесперебойно поставлялись к линии фронта. У россиян оставалась альтернатива в виде паромных переправ, но Силы обороны систематически заренее их выбивали. Оба железнодорожных парома разрушены. Также оккупанты организовали пять автомобильных переправ — фактически баржи, которые тащили буксиры. Известно, что уцелели только две, но и по ним наносились удары. То есть уничтожены не только мост, но и все резервные возможности противника по морю добраться до Крыма с территории РФ», — констатирует эксперт.

Ожидается, что теперь враг будет пытаться переориентировать поставки на сухопутный коридор — трассу «Новороссия», которую сами же российские солдаты прозвали «Дорогой смерти».

«Нагрузка на этот маршрут резко возрастет. И недаром сами оккупанты называют его „Дорогой смерти“: на автомагистрали систематически атакуются мосты и подъездные пути. Под огневым контролем наших Сил обороны находится как автомобильное, так и железнодорожное сообщение этого коридора. Сейчас россияне в спешке строят объездную дорогу вокруг Мариуполя, ведь улицы города перегружены военной техникой. Вероятно, из-за остановки Крымского моста противник будет пытаться перестроить железную дорогу на юге, чтобы преодолеть транспортный кризис. Все это уже в ближайшее время критически снизит поставки боеприпасов, в частности, для систем вражеской ПВО, которые в течение последнего месяца прицельно уничтожались», — отмечает Романенко.

«Памятник посреди воды» и пощечина Путину на саммите АТЭС

Превращение Керченского моста в надводный памятник, по мнению военного эксперта, способно изменить дальнейшее течение войны.

«Помимо срыва логистики российских группировок на юге Украины это еще и сокрушительный удар по репутации и потенциалу российской ПВО. Оборону Керченского моста называли „непробиваемой“ и „железобетонной“, но она не справилась. Именно поэтому нам сейчас нужно максимально зачищать Крым. Пока россияне приходят в себя, должны пристально следить за ситуацией возле поврежденной переправы», — отмечает эксперт.

Дата публикации 15:34, 17.11.26 Количество просмотров 368 СБУ показала уникальные кадры ударов по Крымскому мосту

По его прогнозу, оккупанты будут пытаться обследовать конструкции, чтобы оценить возможность ремонта.

«Сейчас там нет ни одного морского кранового оборудования. Враг будет пытаться подтянуть туда плавкраны и обследовать подводные опоры с помощью водолазов. Наша задача — караулить и бить по скоплению этой техники, не давая им шанса на ремонт. После последнего удара мост остановлен как минимум на несколько месяцев, и следует растянуть этот срок как можно дольше», — считает Романенко.

Благоприятным фактором для Украины является и погода: в районе пролива бушуют штормы, что делает невозможным быстрый старт восстановительных работ. Это также блокирует проход гражданских судов и военных кораблей, что неизбежно отразится на боевых действиях.

«Удар по Керченскому мосту имеет и громкий международный резонанс. Это фактически пощечина Путину, который как раз участвует в саммите АТЭС и пытается демонстрировать величие рядом с лидерами США и Китая. Тем временем его наиболее защищенный объект ушел под воду вместе с имиджем российского диктатора. Хотя мост действительно был защищен эшелонированно, но сработало правило: количество переросло в качество. Четвертая серия атак доказала, что „мост Путина“ потерял защиту и превратился в памятник посреди воды — хотя о полном его разрушении пока речь не идет», — добавляет эксперт.

Угроза ударов по Киеву и новые цели в Санкт-Петербурге

Генерал-лейтенант соглашается, что Кремль может прибегнуть к показательным ответным ударам по украинским мостам, критической инфраструктуре и железной дороге.

«Это вполне ожидаемо. Однако важно понимать: Путин наносил бы эти удары независимо от ситуации с Крымским мостом. Нам нужно увеличивать темп атак и брать под контроль ситуацию в Крыму. А с военной точки зрения я бы сосредоточился на новых целях: Путина нужно учить, поэтому следующими должны стать мосты в его родном Санкт-Петербурге. Они не так критичны для городской логистики, как мосты в Киеве, поэтому следует выбирать комплексные цели вместе с дата-центрами и портовой инфраструктурой. Диктатор должен почувствовать нашу силу, чтобы остановиться», — убежден военный эксперт.

В то же время, Игорь Романенко предостерегает о высокой вероятности атак на Киев, призывая усиливать противовоздушную оборону от баллистики и реактивных дронов, а также заранее готовиться к возможному повреждению столичных переправ.

«Нам стоит отбросить разговоры о строительстве тоннелей под Днепром — это слишком длительный и дорогостоящий проект. Вместо этого следует готовить понтонные переправы, чтобы перевозить грузы и людей через Днепр и не дать врагу разделить столицу пополам. Некоторые скептически говорят, что понтоны не выдержат российских атак. А что выдержит? Проблему нужно решать комплексно: несмотря на обстрелы, поддерживать стационарные мосты в рабочем состоянии, развертывать резервные переправы и активнее привлекать речной транспорт для перевозки пассажиров. Конечно, лучшим решением было бы насыщение ПВО системами противоракетной обороны, но сама по себе антибаллистика не появится», — заключает Игорь Романенко.

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