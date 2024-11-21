Наехал на ребенка и скрылся: в Киеве пьяный водитель сбил девочку на пешеходном переходе

Пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. После наезда на подростка мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако его догнали и задержали за несколько кварталов патрульные полицейские.

Какое содержание алкоголя обнаружено в крови злоумышленника и в каком состоянии пострадала девочка, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Жуткая авария

21 ноября в Днепровском районе Киева нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

По данным полиции, на улице Остафия Дашкевича 33-летний водитель автомобиля Fiat Toledo не остановился на красный сигнал светофора и совершил наезд на переходившую дорогу девочку.

"После наезда на подростка злоумышленник пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали его в нескольких кварталах от места дорожно-транспортного происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины."

В каком состоянии девочка?

В результате автопроисшествия школьница получила телесные повреждения в виде перелома тазовой кости и была госпитализирована в больницу.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и ч. 1 ст. 135 – оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.”

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Смертельное ДТП

Напомним, недавно произошло еще одно ужасное ДТП. В Хмельницком водитель "BMW" на скорости влетел в остановку.

ТЕКСТ: Событие случилось на остановке Победы по ул. Заречанской около 8 часов утра 18 ноября.

В результате ДТП трое женщин (60, 56 и 53 лет), стоявших в тот момент на остановке, от полученных травм погибли. В полиции заявили, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения.

ДТП в Луцке

Подобный инцидент произошел и на Волыни. Поздно вечером, 17 ноября, в Луцке пьяный водитель не справился с управлением и въехал в группу людей, стоявших на обочине.

Авария произошла на проспекте Соборности возле ЗАГСа. Водитель пытался совершить поворот с улицы Молодежи, но не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину.

ДТП с участием маршрутки

А недавно Украину всколыхнула новость о жутком ДТП с участием общественного транспорта в Киеве 21 октября. информацией, "Газель" на скорости влетела в заднюю часть маршрутки №421. Авария произошла на остановке На распространяемые пабликами видео видно, как пассажиры буквально выпадают из открытых дверей маршрутки.

Заявление полиции

По информации правоохранителей, грузовик на полной скорости въехал в маршрутку, в которой находились пассажиры. По предварительным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека.

Заявление КМВА

А уже впоследствии в Киевской городской государственной администрации сообщили, что количество пострадавших выросло.

Напомним, в Уманском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего были травмированы водитель и пассажир автомобиля Toyota.

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