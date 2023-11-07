"Наехала" на бойцов "Азова" за язык: все подробности скандала с Фарион

С чего все началось и что говорят военные.

Украинский языковед и общественный деятель Ирина Фарион публично оскандалилась. Экснардепка раскритиковала русскоязычных бойцов "Азова", обозвав их "быдломассой" и не только. Но не смолчали ни воины "Азова", ни все украинцы.

Все детали шумного скандала собрали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Ирина Фарион "наехала" на бойцов "Азова" за язык, мол, среди защитников можно услышать русский язык. А вместо извинений обозвала военных еще несколько раз и упорно не признает вину.

"Я не могу назвать их украинцами. Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона о Вооруженных силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", — заявила Фарион.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – еще один призыв экс-нардепа .

После этого интервью на так называемое языкознание посыпался шквал возмущения.

Что не так с заявлением?

С одной стороны, кажется, Фарион права, на украинском языке должен разговаривать каждый гражданин Украины и действительно, есть закон. Конечно, это касается и военных, но в этом случае на первом месте должно быть уважение и благодарность.

Именно "азовцам" должен быть благодарен каждый гражданин, потому что страшно представить, что было бы, если Мариуполь не удержали так долго и где уже была бы нога рашистов. И тут уже неважно, на каком языке они в тот момент говорили или говорят сейчас, на фронте главное – понимание между собой. Но даже после возмущения украинцев Ирина Фарион не остановилась, и вместо извинений продолжила пробивать дно и еще более жестокими слова начала поливать Вооруженные Силы Украины.

Реакция "азовцев"

Между тем на эти возмутительные заявления отреагировали и в самой бригаде, высказался, в частности, "Дипломат".

"Вот госпожа грымза и показала свое лицо. Очень приятно слышать, что мы "быдло и мусор" от такой "леди"... В этом случае на Путина работает именно она. Никто так не раздробляет наше украинское общество, чем такие, как она …Так откровенно выливать грязь на бойцов, которые здоровьем и жизнью борются за нашу Украину… Это позорно… Не понимаю, как кто-то еще может такое поддерживать и аплодировать ей?. Это не простой механизм перестройки общества, но мы и без таких выпадов имеем сознание и понимаем, что нужно делать, а что нет".

Скриншот с видео

Позиция заместителя командира 3-й ОШБР

Впоследствии свое слово фарион сказал и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, как отметил военный, это первый пост на русском языке на его канале.

Специально для Ирины Фарион. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й! PS Правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность этой конченой п***ды, которая раскалывает украинское общество по ФСБшному", — написал он.

На этом скандал не завершился

К вечеру 6 ноября Фарион принялась выходить в эфир, должна была говорить о бесконечных курсах по культуре языка на тему числительного. Но что-то пошло не так, и эфир прервался.

"Уважаемое панство. Быдлюки стерненско-мосийчуцкие бушуют. Из них, вижу, рога и копыта полезли от моей правды о кацпоротых, унижающих наш язык кто бы они ни были. Завалили трансляцию. Однако мы все восстанавливаем. Несколько минут и сейчас., – сказала она.

Возмущение украинцев и военных

Тем временем в Сети все еще сыплются гневные комментарии в сторону Фарион. А военные передали короткий и четкий пламенный привет этой барышне.

Мимо скандальных высказываний Фарион не прошел и украинский боксер Александр Усик. Он посвятил ей стихотворение.

Александр Усик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Текст – язык оригинала

Фарион свой рот открыла и полезла изо рта,

мусор видит эта чуда, поливает не щадя:

"Если бы я была во власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я.

Дорогая ли вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько писем вы написали в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

После прочтения стихотворения Александр Усик также обратился к защитникам Украины.

"Всем ребятам, защищающим нашу Украину, невероятное уважение. Слава Украине!", — сказал он.

Как русский на фронте может помочь?

На днях украинские боевые медики задержали на Авдеевском направлении потерю Ваньку со "Шторм Z". Он, имея два автомата, неудачно свернул с пути. Украинские врачи быстро сообразили и начали говорить к нему по-русски.

Позорное заявление в сторону мариупольцев

Как говорили в "Крестном отце": "Держи друзей близко, а врагов еще ближе". Показывать реакцию на заявления экс-нардепа можно еще долго, но вы и так все поняли, но нужно знать кое-что. Эта женщина, похоже, ну очень любит скандалы, потому что накануне Фарион заявила, что и мариупольцы сами виноваты в том, что город оккупировали, потому что, цитирую: они не говорили по-украински, а все, что происходило в городе это "кармичность" и последствия поведения мариупольцев.

На эти высказывания резко отреагировала народная артистка Украины Ольга Сумская.

Ольга Сумская

"Меня до глубины души задели эти страшные слова госпожи Фарион о МАРИУПОЛЬЦАХ. Просто до слез. Это трагедия всемирного масштаба! Назвать этот ужас КАРМОЙ МАРИУПОЛЬЦОВ, КОТОРЫЕ ПО ДОРОГЕ ЗАГУБИЛИ УМ!!! Я имею много друзей, знакомых, знают историю и культуру своей страны намного глубже госпожи Фарион… Так в чем их КАРМА? слова человек должен отвечать… Нельзя просто вот так хлопать невесть что…”, — сказала она.

Фарион пропагандирует насилие?

Похоже, Фарион до сих пор ни разу не "получала на орехи" за свой острый язык, хотя очень к этому стремится. Потом сама будет кричать о законе и так далее, хотя сама и призывает к насилию в обществе и травит украинцев друг на друга, внучка своего уже этому научила, чем очень кичится.

Что дальше?

Языковой вопрос, безусловно, важен и язык – это оружие, он отличает нас от других. Но дискредитировать военных таким образом и во время такой войны – нельзя. Это уже не борьба за языковой вопрос, а стремление – взорвать доверие к войску и разжечь внутреннюю рознь.

"А еще, хотелось бы спросить, а почему эта женщина не выступала так за языковой вопрос в 90-х годах? Почему тогда на русском языке столько лет преподавали в школах? В том числе и во время каденции Фарион. Вопросов много – ответов куда меньше", – подчеркивает журналистка Виктория Гнатюк.

Сейчас украинцы не имеют права на погрешность, чтобы история полномасштабной войны через несколько лет или десятков лет не повторилась снова и не накрыла уже наших детей или внуков. А пока омбудсан Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет из-за скандального заявления Фарион о русскоязычных военных, а его слова назвал нарушением закона о равноправии граждан. Поэтому призвал соответствующие органы проверить эти заявления и принять соответствующие меры.

Напомним, украинское языковед и экснардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

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