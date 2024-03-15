Наемники на стороне России: как оккупанты вербуют иностранцев на войну против Украины и что им обещают

Россияне все активнее привлекают наемников-иностранцев воевать против Украины. Но часто на поле боя оказываются без знания языка, не проходят учений. Нередко наемники сами сдаются в плен, потому что понимают, что на передовой проживут считанные часы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наемники рассказали, как их завербовала Россия

В российской форме - граждане Сомали, Кубы, Непала и Сьерра Леоне. С журналистами со всего мира общаются уже как военнопленные. Все они воевали на стороне оккупанта. С невеселыми лицами вспоминают, как оказались в России. Кто-то плачет. Сетуют, в их планах что-то явно пошло не так.

Мохамеду - 20 лет. Говорит, в родном Сомали не видел перспектив. В Тик-Ток наткнулся на рекламу работы в России, которая обещала золотые горы. Но его профессия мечты выглядела иначе.

"Я оказался на передовой. Не знал языка. Был возле Марьинки. Если бы понимал, что пойду воевать - никогда бы не согласился", - говорит он.

Ричард в родном Сьерра Леоне был военным, но по состоянию здоровья сменил работу. Утверждает, в Россию прилетел на заработки, по туристической визе. Планировал работать по гражданским направлениям. Он подписал бумаги о работе и только потом узнал - будет воевать.

"Обещали, что я пробуду на войне несколько недель, а потом найдут другую работу!", - говорит он.

Наемники, воевавшие против ВСУ

Россия предлагает наемникам 2 тысячи долларов

Россия сейчас активно вербует людей из бедных стран глобального юга, признают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Бойцам-иностранцам предлагают в среднем по 2 тысячи долларов в месяц и контракт на год. Дарио у себя на Кубе работал сначала учителем географии, а потом занимался музыкой. Эти доходы были несоизмеримы с тем, что предлагал оккупант.

"Мне предлагали 250 тысяч рублей. Эти деньги заплатили. На Кубе у меня была зарплата 5 долларов в месяц", - говорит он.

Российские рекрутеры нередко обещают, что люди якобы будут заниматься гражданскими делами, кому-то предлагают работу охранниками, или службу на 3 линии обороны. Лишь единицы говорят, что проходили определенную боевую подготовку. Поэтому, когда оказываются на передовой - то не успевают прослужить и месяц.

Какой статус наемники имеют в Украине

Большинство из нынешних пленных утверждают, о войне якобы вообще не догадывались. Хотя эти слова далеко не всегда являются правдой. Многие сознательно шли воевать - и именно в боях их захватили наши военные. Кто-то же - действительно сам сдался в плен. Впрочем, для мира все они уже одинаково преступники. Международное право запрещает быть наемником. Поэтому всех ждет суд. Пока этого не произошло - Украина воспринимает их как военнопленных. Как и россияне - они получают трехразовое питание, нормальные условия содержания и гуманное обращение.

Сейчас оккупант активно рекламирует в соцмрежах невероятные перспективы для таких людей. Но Украина напоминает для большинства наемников-иностранцев - погоня за рублем заканчивается смертью. Поэтому представители проекта "Хочу жить" - советуют им сдаваться.

Внимательнее относиться к российской вербовке призывают и правительства стран, откуда едут наемники. Они должны объяснять людям, что это преступление, а не способ заработка. А война на стороне зла - напрасно потерянная жизнь.

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Напомним, к временно оккупированным Олешкам на Херсонщине, 22 февраля прибыли темнокожие российские наемники. По данным партизан, они уже участвуют в штурмах на реке Днепр.

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