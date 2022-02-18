Наемники РФ вторые сутки обстреливают мирное население, ситуация обостряется: что происходит на Донбассе

Уже известно о не менее трех десятках поврежденных домов.
Более полусотни обстрелов украинских позиций с начала суток, огонь вдоль всей линии разграничения. На фронте идет обострение, стреляют из оккупированных территорий в основном из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого оружия.
О ситуации с фронта – в сюжете ТСН.19:30.
Обстрелы КПВВ "Счастье"
На видео, которым поделился командующий ВСУ Валерий Залужный, видны последствия обстрела контрольно-пропускного пункта "Счастье". Это зафиксировали камеры слежения. Пограничники показали, что повреждено здание, но, к счастью, люди не пострадали.
Врубовка
Сегодня, 18 февраля, в Луганской области гуманитарные миссии работали и в населенном пункте Врубовка. Людям привезли строительные материалы и психологов, поскольку из-за разрушения гражданской инфраструктуры многие люди переживают, и обстрелы слышны просто днем.
Троицкое
Пророссийские боевики обстреляли и Троицкое. Там вчера получил боевую травму боец. Сегодня, 18 февраля, к счастью, у нас сутки проходят без потерь, несмотря на большое количество обстрелов.
Светлодарская дуга
Незаконные формирования РФ готовят и в районе Светлодарской. Обстрелы продолжаются в течение 17-18 февраля. Вчера наемники России избивали более прицельно, рассказывает боец Саша. Еще один военный – Алексей говорит: прилеты вражеской артиллерии не испугали. Командир посчитал, что по 4 позициям за полтора суток уготовили 19 раз – почти все снарядами и минами. Бойцы обещают: позиции удержат, у них просто нет выбора
"Мы все взбодрились, настроение боевое и бодрое. Главное – сохранение жизни и здоровья личного состава, а там мы уже дальше разберемся", — говорит военнослужащий ВСУ Григорий.
Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.
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Авторы: Наталья Нагорная, Алексей Асавчук и Николай Головко