Наемники РФ вторые сутки обстреливают мирное население, ситуация обостряется: что происходит на Донбассе

Уже известно о не менее трех десятках поврежденных домов.

Более полусотни обстрелов украинских позиций с начала суток, огонь вдоль всей линии разграничения. На фронте идет обострение, стреляют из оккупированных территорий в основном из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого оружия.

О ситуации с фронта – в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте Кровавая годовщина Революции достоинства: на аллее Героев Небесной Сотни провели акцию ангелов памяти

Обстрелы КПВВ "Счастье"

На видео, которым поделился командующий ВСУ Валерий Залужный, видны последствия обстрела контрольно-пропускного пункта "Счастье". Это зафиксировали камеры слежения. Пограничники показали, что повреждено здание, но, к счастью, люди не пострадали.

Врубовка

Сегодня, 18 февраля, в Луганской области гуманитарные миссии работали и в населенном пункте Врубовка. Людям привезли строительные материалы и психологов, поскольку из-за разрушения гражданской инфраструктуры многие люди переживают, и обстрелы слышны просто днем.

Новости с фронта: российские войска вторые сутки терроризируют обстрелами мирных жителей

Троицкое

Пророссийские боевики обстреляли и Троицкое. Там вчера получил боевую травму боец. Сегодня, 18 февраля, к счастью, у нас сутки проходят без потерь, несмотря на большое количество обстрелов.

Светлодарская дуга

Незаконные формирования РФ готовят и в районе Светлодарской. Обстрелы продолжаются в течение 17-18 февраля. Вчера наемники России избивали более прицельно, рассказывает боец Саша. Еще один военный – Алексей говорит: прилеты вражеской артиллерии не испугали. Командир посчитал, что по 4 позициям за полтора суток уготовили 19 раз – почти все снарядами и минами. Бойцы обещают: позиции удержат, у них просто нет выбора

"Мы все взбодрились, настроение боевое и бодрое. Главное – сохранение жизни и здоровья личного состава, а там мы уже дальше разберемся", — говорит военнослужащий ВСУ Григорий.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

Читайте также:

Авторы: Наталья Нагорная, Алексей Асавчук и Николай Головко