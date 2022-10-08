Наев впервые рассказал подробности успешной операции ВСУ в Харьковской области: "Огневой мешок для оккупантов"

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как Вооруженные силы Украины сделали ловушку для оукпантви в Харьковской области.

На Изюмском направлении была применена 1 и 20 армия РФ, они пытались прорвать оборону ВСУ, войти в Донецкую область и захватить Славянск, затем – окружить наши группировки в Луганской и Донецкой областях.

"Было принято решение образовать огневой "мешок" на Изюмском направлении и к этому огневому "карману" противник пытался продвинуться, наступать батальонами, ротами, а затем, в результате нашего сопротивления, он уже наступал сводами, отделениями, группами пехоты, но его атаки так и не прекращались. Более трех месяцев продолжалась эта оборона, противник во время проведения этой наступательной операции потерял до 10 батальонно-тактических групп", — рассказал Наев.

Однако противники, поняв, что он не может там пройти, начал перекидывать силы из Харьковского направления на другие направления.

Когда вражеские силы впервые пересекли водное препятствие – реку Северский Донец, и появились в Белогоровке, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил четкую задачу – выбить противника из Белогоровки.

"За час мне доложили, что мост – уничтожен. В течение пяти суток оккупанты пытались продолжить свое форсирование. В течение четырех суток оккупанты пытались установить переправы – они были уничтожены. Противник понял, что он не может там удержаться и начал отходить. В общем за эти пять суток таких активных действий было уничтожено около 100 единиц вражеской техники. Стало понятно, что они уже по этому направлению не пойдут", — резюмировал командующий Объединенными силами ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Харьковское направление является стратегически важным для общей ситуации на фронте. Из-за поражения там русская армия вынуждена перегруппировать свои войска и силы.

По словам десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины, которые освобождали Харьковщину, оккупанты убегали, оставляли своих раненых собратьев и технику, а одного своего раненого даже пристрелили.

ВСУ также активно продвигаются на Херсонище. В начале октября воины 129-й бригады терробороны из Кривого Рога освободили Архангельскую и Миролюбовку.

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