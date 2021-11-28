Награды за Голодомор: как отмечали "активистов" и "ударников хлебозаготовок", из-за которых умерли миллионы украинцев

Некоторые награды для тех, кто боролся с "кулаками" изготовляли из серебра, на аукционах их теперь продают за 2-3 тысячи долларов.

Тех, кто забирал у крестьян последнее, кто насиловал женщин, чтобы их мужчины отдали спрятанный мешочек зерна, кто заставлял людей сходить с ума от голода, советские власти награждали.

Об этом малоизвестном до сих пор факте говорится 28 ноября в сюжете ТСН.Тиждень.

Чтобы сохранить хоть чуть-чуть зерна для своих детей, они закапывали его в могилах. Полевые суслики были тогда едва ли не самым вкусным мясом. А еще люди ели траву – одуванчики, заячьи ушки, калачики. Еды не давали даже в колхозе, ее возили только... курам. Таковы свидетельства тех немногих свидетелей голодомора 1930-х годов, кто чудом выжил. Их собирают для нового крупного музея Голодомора-геноцида украинцев, который намерен открыть в Киеве в ноябре 2023 года — к 90-летию трагедии, о которой десятилетиями запрещали даже вспоминать в Украине.

Среди этих воспоминаний есть факт, который вызывает теперь шок. Оказывается, активистов и ударников хлебозаготовок, из-за которых погибли миллионы украинцев, награждали специальными отличиями.

Небольшой металлический значок весом 5 граммов, размером 3,5 на 4 сантиметра был наградой за раскулачивание украинцев. На нем так и написано (кстати, на украинском языке): "За сплошную коллективизацию и ликвидацию кулака как класса".

Даже в этой фразе чувствуется ненависть к каждому, кто жил в достатке, зарабатывал и не пух от голода. Но за "раскулачиванием" скрывали преступление с названием геноцид. Те, кому удалось выжить, до сих пор не понимают, как им это удалось.

“Дядя закапывал зерно в могилах. Там же никто искать не будет”, — вспоминал Григорий Шикирявый, 94 года, Хмельнитчина.

"Мама ночью пойдет в степь, найдет норку мыши, так зерна наберет, этим и кормимся", — рассказывала Александра Леонтьева, 96 лет, Николаевщина.

Но "активисты" забирали у людей даже то, что им удавалось наскрести в норках мышей. Такими "активистами" и "ударниками хлебозаготовок" в большинстве своем были люди, которые не имели никакого авторитета среди крестьян, но знали, кто как жил, и сдавали своих...

Часто это были местные пьяницы, которые имели выговоры за выпивку, но, несмотря на это, проходили партийную чистку и быстро превращались в распорядителей чужих жизней. Над ними всегда стояли "чужие" — партийные функционеры из района или области. Их называли "буксирные" бригады. Именно они получали нагрудные знаки за выполнение и перевыполнение планов, которые просто невозможно было выполнить, не заморив миллионы украинцев голодом.

На этой награде есть две очень красноречивые детали. Она окутана колоском, а в центре изображен мужчина на тракторе, который впервые был изготовлен на Харьковском тракторном заводе в 1931 году. На агитационных плакатах того времени он часто давил "кулаков".

Одна из таких наград — значок "Ударнику хлебозаготовок завершающего года 1-й пятилетки" — была изготовлена из серебра. На аукционах ее теперь можно найти за 2-3 тысячи долларов. Этот значок вручали тем, кто обеспечил рекордный экспорт зерна 1932-33 годов, забрав его, в частности, от умирающих от голода украинцев.

Все это под страхом смерти умалчивали не только в тоталитарной советской империи. В голодомор украинцев не верили, слепо игнорируя миллионы смертей, так же в цивилизованном западном мире. Но молчали об этом – не все.

Среди тех, кто с фактами на руках заявил, что украинцев истребляли голодом умышленно, был американец Джеймс Мейс. Он возглавил комиссию комитета Конгресса Соединенных Штатов по изучению голода 1930-х годов в Украине, а в 1990-х, по сути, и сам стал украинцем, переехав в Киев, где до последних дней продолжал свою особую миссию.

Его дело живо и сейчас в виде влиятельной премии имени Джеймса Мэйса. Ее уже 14-й год подряд вручила газета "День", где также работал известный историк.

Лауреатом этой премии в этом году единогласно избрали военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. Как говорят инициаторы премии – за "гражданскую позицию". А она, как он сам говорит, звучит очень просто: "Там, где в окно, кроме свечи – могут выставить пулемет, – никогда не будет Голодоморов".

Годовщина Голодомора: почему советская власть награждала причастных к трагедии "активистов"

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