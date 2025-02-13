"Заработали" миллионы на "Укрзализныце": как экс-советник ОП и нардеп наживались на тендерах

В Украине разоблачили еще одну коррупционную схему с участием чиновников. Что известно?

Народного депутата Виктора Бондаря взяли под стражу. Его подозревают в участии в сделках на тендерных закупках для "Укрзализныци". Избранник, по данным следствия, обокрал народ на более 140 миллионов гривен. Это подозрение - продолжение резонансного дела Артема Шило, бывшего "сбушника" и экс-советника Офиса президента. Теперь к нему присоединились Бондарь и еще несколько фигурантов, что выводит расследование на новый политический уровень. Вместе с Артемом Шило они реализовали схему, которая позволила им "нагреться" на закупке кабелей.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга".

Что известно об Артеме Шиле и в чем его подозревают

Речь идет о том самом Шило, которого называли «смотрящим» от Ермака за "Укрзализныцей". Его же подозревают в хищении более 200 млн грн на госзакупках кабелей и трансформаторов для "Укрзализныци".

Артем Шило, по версии следствия, организовал схему с другими сообщниками, на которой взяточники заработали более 95 миллионов гривен. В течение июня-декабря 2022 года продвигал на тендеры ООО "Узелектро", которая предлагала Укрзализныце трансформаторы по вдвое большей цене, чем конкуренты.

Артем Шило / Фото: ТСН

Кроме этого, оказалось, что конечный бенефициар компании-победителя - гражданин Беларуси, который к тому же имеет связи с РФ.

Как компания с российскими концами выиграла тендер? Все очень просто: Шило направил в Укрзализныцю письмо от СБУ "Об угрозах государственной безопасности", в котором рекомендовал отклонить предложения других участников, несмотря на то, что их условия значительно выгоднее.

Такую же схему экс-советник Офиса президента провернул со своими ставленниками в УЗ еще и на закупке кабелей. В течение 2021-2023 годов тендеры на эту продукцию выигрывали фирмы, которые предлагали товар по значительно более высокой цене, в результате чего государство понесло 117 млн грн убытков.

Ему избрали меру пресечения - 60 дней под стражей или 30 миллионов гривен залога.

Артем Шило на судебном заседании / Фото: ТСН

В чем подозревают Боднаря

Но, как оказалось, Артем Шило с сообщниками были не единственными, кто хотел заработать на "Укрзализныце". К этой компании присоединился и народный депутат Виктор Бондарь. Да, тот самый Бондарь, который жаловался о неспособности НАБУ посадить коррупционеров, которые зарабатывают на тендерных закупках для Укрзализныци.

Ему тоже вручили подозрение по этому делу, и теперь он фигурирует как один из ключевых игроков, который использовал свое политическое влияние, чтобы отвергать невыгодных кандидатов на тендерную сделку.

Кабели / Фото: ТСН.ua

Схема была настолько изощренной, что ее можно было бы включить в учебник по "креативному" освоению государственных средств, если бы такой существовал. Компании, связанные с бизнесменом Владимиром Котляром (сообщником Виктора Боднаря), выигрывали тендеры "Укрзализныци" благодаря тому, что Бондарь и Шило обеспечивали им нужный зеленый коридор.

"Виктор Бондарь и бизнесмен Котляр это - украинские бизнесмены, которые нацелены на получение маржи всеми способами, даже если они граничат с законом. Тем более, что им многое об этом известно, Виктор Бондарь вообще был министром транспорта и он прекрасно понимает, какие входы-выходы где существуют и что где плохо лежит", - объясняет Юрий Николов, редактор издания "Наши гроши".

Виктор Боднар

Следствие утверждает, что по договоренности между Виктором Бондарем и Владимиром Котлярем прибыль между группами предприятий распределялась так:

2/3 предприятиям Котляра и 1/3 предприятиям Бондаря.

Группа Бондаря-Котляра также вела черную бухгалтерию, в которой, в частности, была графа "ретро бонус" — это те деньги, которые якобы должны платить группе Артема Шила.

В результате компания получала кабельную продукцию по ценам, которые, вероятно, могли бы включать доставку из Австралии. В частности, детективы зафиксировали, что цитаты Бондаря подтверждают, что его группа платила откат группе Шила:

"Там не дают, там не сделали инвентаризацию, отдали туда то туда, ты же понимаешь эти откаты, я же не могу их проверить, вы что хотите, то и рисуете. Каждый месяц по 2, по 3, по 5 млн откатов".

"Мельнику подозрение сообщили, Вова филигранно попетлял твоими руками, все сделал. В материалах я главный, может быть соорганизаторство, потому что я влиял на разные, и ты как фигурант. Вова чист где-то там со стороны".

Речь идет об Олеге Мельнике и Владимире Довбенко - совладельцах "Укркабеля" и вероятных соучастниках схемы. В свою очередь Бондарь, по данным следствия, не просто сидел в тени - он лично обращался к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой отменить невыгодные для него тендеры.

Похоже, что для него государственная служба была просто другим видом бизнеса.

"В досудебном расследовании фигурируют фамилии Криклия и Камышина, это во времена Зеленского были два последовательных министра инфраструктуры, под которыми находилась «Укрзализныця». Извините, Камышин был руководителем УЗ. И вот именно во времена, условно говоря, Криклия и Котляр, и Бондарь уже промышляли на УЗ по очень простой схеме - они могли получить магическим образом из-за того, что они не конкурируют между собой, максимальную маржу, которую заботливыми руками железнодорожников зашивали в ожидаемую стоимость торгов", - говорит Юрий Николов, редактор издания "Наши гроши".

На этом фантазия нардепа не закончилась. Бондаря также подозревают в попытках незаконного завладения завода "Укркабель", долю которого он получил еще в 2017 году и зарегистрировал ее, как и другие фирмы, на мать. Параллельно с этим, Transparency International опубликовали интересные переписки и аудиозаписи, которые ранее получило следствие, и на которых участники схемы обсуждают детали "откатов".

"Также в заседании озвучивались разговоры, которые Бондарь вел с другими участниками этого производства, где он говорил о том, что он пробовал с ОП говорить, чтобы не привлекать к этой схеме вот этот «бэк-офис», которым будто руководил Шило", - говорит Оксана Копийчук, юридический советник Transparency International Ukraine.

Какая ситуация сейчас?

Сейчас Высший антикоррупционный суд решил, что Виктор Бондарь может выйти на свободу, пока идет следствие, если заплатит 100 миллионов гривен залога.

Но, на удивление, нардеп не спешит расставаться с такой суммой и остается в СИЗО. Возможно, даже такие "выгодные" схемы не помогают найти нужную сумму, когда наступает момент рассчитываться с законом.

Директор НАБУ Семен Кривонос уже объявил, что дело Артема Шило приближается к финалу. В ближайшие месяцы планируют завершить досудебное расследование, открыть материалы и передать дело в суд.

Однако остается вопрос, сможет ли дело дойти до реального приговора, ведь уже не раз громкие антикоррупционные расследования заканчивались ничем. Поэтому пока фигуранты - кто в СИЗО, кто под залогом все еще на свободе - ждут суда, главный вопрос остается неизменным: увидим ли мы не просто обвинение, а справедливое наказание?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 140 млн грн на кабелях! Смотрящий за УЗ нагрелся! СЛИЛИ интересные переписки и аудиозаписи

Читайте также: