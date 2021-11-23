Находилась в коме несколько дней: женщина, которую на "зебре" сбил пьяный активист "Дорожного контроля", скончалась в больнице

Находилась в коме несколько дней: женщина, которую на "зебре" сбил пьяный активист "Дорожного контроля", скончалась в больнице

С прошлой недели врачи боролись за жизнь пострадавшей.

В Виннице умерла 53-летняя женщина, которую на автомобиле на прошлой неделе сбил активист "Дорожного контроля". Содержание алкоголя в крови водителя в десять раз превышало норму.

Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщина пересекала с велосипедом в руках проезжую часть по пешеходному переходу, когда водитель "Мерседеса" совершил наезд. За рулем был 30-летний Роман Шиманский. На месте ДТП мужчина отказался проходить экспресс-тест на алкоголь. Позже у водителя все же взяли кровь на анализ. Экспертиза подтвердила – был пьян. Уровень алкоголя в организме в десять раз превышал норму.

Также читайте В Днепре водитель службы такси сбил нетрезвого пешехода: пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. И несколько дней не могли опознать, потому что никто из родственников не пришел. Только накануне женщину удалось идентифицировать – это 53-летняя Ирина Герсак. Женщина пробыла в коме несколько дней, и умерла, так и не придя в себя.

В свою очередь в общественной организации "Дорожный контроль" подтвердили, что Шиманский — их активист, но добавили, что нарушителя уже якобы исключили.

Активист "Дорожного контроля", сбивший велосипедистку в Виннице, был пьян

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчине уже объявили о подозрении, он пока дома. Меру пресечения на время следствия ему должны избрать завтра.

У погибшей остался тяжело больной муж.

Напомним:

Водитель BMW осудил пьяного мужчину, которого сбил во Львове на пешеходном переходе. Мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора и попал под колеса.

Читайте также: