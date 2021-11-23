Находилась в коме несколько дней: женщина, которую на "зебре" сбил пьяный активист "Дорожного контроля", скончалась в больнице

С прошлой недели врачи боролись за жизнь пострадавшей.
В Виннице умерла 53-летняя женщина, которую на автомобиле на прошлой неделе сбил активист "Дорожного контроля". Содержание алкоголя в крови водителя в десять раз превышало норму.
Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Женщина пересекала с велосипедом в руках проезжую часть по пешеходному переходу, когда водитель "Мерседеса" совершил наезд. За рулем был 30-летний Роман Шиманский. На месте ДТП мужчина отказался проходить экспресс-тест на алкоголь. Позже у водителя все же взяли кровь на анализ. Экспертиза подтвердила – был пьян. Уровень алкоголя в организме в десять раз превышал норму.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. И несколько дней не могли опознать, потому что никто из родственников не пришел. Только накануне женщину удалось идентифицировать – это 53-летняя Ирина Герсак. Женщина пробыла в коме несколько дней, и умерла, так и не придя в себя.
В свою очередь в общественной организации "Дорожный контроль" подтвердили, что Шиманский — их активист, но добавили, что нарушителя уже якобы исключили.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчине уже объявили о подозрении, он пока дома. Меру пресечения на время следствия ему должны избрать завтра.
У погибшей остался тяжело больной муж.
Напомним:
Водитель BMW осудил пьяного мужчину, которого сбил во Львове на пешеходном переходе. Мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора и попал под колеса.
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