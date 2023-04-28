Находили семьи уже в морге: жуткие подробности последствий попадания ракеты в многоэтажку в Умани

Россия этой ночью снова устроила террор – сразу нескольким украинским городам. Под прицелом оказались Днепр, Умань и Киевщина. Только на подлете в столицу уничтожили 11 ракет, а всего ПВО смогло обезвредить 21 из 23 вражеских ракет. В то же время два, а также обломки от сбитых, попали в гражданские объекты. Больше всего во время обстрелов пострадала Умань. Ракета там попала в многоэтажку. По состоянию на эту минуту известно о 20 погибших, еще 18 человек — ранены. Спасатели до сих пор убирают завалы, говорится в ТСН.

В 4 утра в Умани вражеская ракета уничтожает целый подъезд девятиэтажки, под завалами люди, крики которых о помощи слышны на видео очевидцев. Преступление россиян жители фиксируют на видео из собственных квартир - разбитые стекла, разбросанные вещи и окровавленная квартира. "Мы просто могли сегодня не проснуться", — говорит Юлия.

Дети, рассказывает женщина, уже в безопасности. Они спали в другой комнате. В той, где супружеская пара – взрывной волной, разнесло все стекло. "Это было резко и был очень мощный взрыв. Муж накрыл меня собой и сбросил. Муж больше всего пострадал. Даже не встает. Осколок попал в ногу, ее порезало. У меня тоже ноги все изрезаны”, — рассказывает женщина.

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От удара ракеты подъезд многоэтажки разрушился как карточный дом. Из 46 квартир полностью уничтожены 27. “В этом подъезде зарегистрировано 109 человек, сколько проживало не знаем. По автотранспорту — есть около 40 автомобилей уничтоженных, которые были между домами”, — говорят в МВД.

Отвернуть плиты тракторами нельзя, внизу люди, так что спасатели, а с ними и добровольцы, разбирают несколько десятков кубометров бетона — из рук в руки. Понемногу поднимают автокраном. Из-под завалов извлекают 17 погибших, из них – 3 детей. Одна из семей узнала тело малышей и ее мамы — в морге. "Это его бывшая жена и ребенок. Он не живет здесь. Он звонил, не берет трубки, говорит, надо ехать. Приехали искали-искали, нашли здесь. Жена, теща, сестра жены, сын жены – все в одной квартире. Сестру еще не нашли”, — говорят очевидцы.

За ограничительной лентой десятки человек. Это родственники тех, кто находился в здании на момент взрыва. Мама и папа молча сидели весь день и ждали известие – их детей отыскали под кусками бетона. “Сестри удалось спастись. Да, и младшему ребенку. Они были в другой комнате. У них трое детей. Парень 17 лет, девочка 11 лет и маленький парень 6 лет. 6 был с ними, а эти были в угловой. И когда попали, комнаты нет”, – рассказывают родственники.

Спасти удалось 17 человек, 9 с травмами в больнице. Впрочем, большинство госпитализации отказываются. Возделывают раны и рвутся убирать последствия. Алексей – военный – только что вернулся с фронта, из-под Донецка. Война догнала в родном Умани. Супруги убирают стекло из автомобиля, добраться до дома не могут.

Жители оказывают помощь своим же соседям, разворачивают целые штабы, организуют собрание вещей, собирают обломки ракет и латают окна.

Все это тогда, когда во враждебном Минобороны России открыто отчитываются – попали именно туда, куда планировали.

Полиция задокументирует последствия ночного террора, виновных обещают наказать. Сначала спасателям из-под завалов нужно спасти людей. “Если бы он мне попался в руки, я бы его такими частицами резала. Чтобы оно не делало мерзостей людям”, — говорит одна из жительниц дома.

Напомним, 11 крылатых ракет и два вражеских беспилотника уничтожили наши военные в воздушном пространстве Киева этой ночью. Обломки одной из ракет упали в Оболонском районе столицы, повредив линию электропередач.

Обломки еще одной ракеты повредили 9-этажку в городке Украинка вблизи столицы. Один ребенок получил ранение ноги, его уже прооперировали столичные хирурги. Семья из соседней квартиры спаслась чудом, российская ракета выбила часть стены, разбила комнату и даже опрокинула кровать, на которой спали супруги. Возник мощный пожар, но серьезных травм жители не получили. Оконные стекла выбиты в соседних домах, местные власти обещают людям помочь с ремонтом.

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