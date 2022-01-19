Находится в международном розыске: в Виннице гражданин Молдовы устроил дрифт на двух площадях города

Находится в международном розыске: в Виннице гражданин Молдовы устроил дрифт на двух площадях города

В багажнике парня нашли пистолет. Его задержали и завтра будут выбирать меру пресечения.

В Виннице полиция задержала водителя, который накануне дрифтовал сразу на двух центральных площадях. Парень палил резину на авто прямо среди людей на бешеной скорости.

Об этом идет речь 19 января в ТСН.16.45.

Парень все снимал на видео и хвастался в Сети. Когда полиция остановила водителя, выяснилось, что он гражданин Молдовы. За аналогичные хулиганства злоумышленник даже находится в международном розыске.

В багажнике парня нашли пистолет. Его задержали и завтра будут выбирать меру пресечения. В Виннице это уже второй за несколько дней дерзкий случай дрифта в общественных местах. Оба водителя знакомы и даже дружат.