Находится в международном розыске: в Виннице гражданин Молдовы устроил дрифт на двух площадях города

В багажнике парня нашли пистолет. Его задержали и завтра будут выбирать меру пресечения.
В Виннице полиция задержала водителя, который накануне дрифтовал сразу на двух центральных площадях. Парень палил резину на авто прямо среди людей на бешеной скорости.
Об этом идет речь 19 января в ТСН.16.45.
Парень все снимал на видео и хвастался в Сети. Когда полиция остановила водителя, выяснилось, что он гражданин Молдовы. За аналогичные хулиганства злоумышленник даже находится в международном розыске.
В багажнике парня нашли пистолет. Его задержали и завтра будут выбирать меру пресечения. В Виннице это уже второй за несколько дней дерзкий случай дрифта в общественных местах. Оба водителя знакомы и даже дружат.
Напомним, что в центре Винницы 22-летний водитель BMW без прав устроил дрифт-шоу посреди людной площади.
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