Находятся даже те, кого считали погибшим: истории "пропавших без вести" доказывают, что нельзя терять надежды

По словам уполномоченного, 7 тысяч пропавших без вести, нашлись
До 70% военных, имеющих статус "пропал без вести" впоследствии находятся в плену. Российская сторона намеренно не подтверждает фамилию, чтобы сохранять напряжение. По Женевским конвенциям верифицировать списки пленных должен комитет "Красного креста", но в российско-украинской войне эта международная организация не выполняет эту функцию, говорится в ТСН.
В координационном штабе с самого утра не протолкнуться. Среди этой толпы 5 женщин из Тернопольщины и Львовской области. 9 месяцев их объединяет словосочетание "пропал без вести".
Это было при выходе из окружения и массированного обстрела. В тех боях у 24-й механизированной бригады имени короля Даниила есть потери, есть 70 бойцов, вышедших из окружения, есть попавшие в плен. Их родных в их числе нет, 9 месяцев полной неизвестности. День женщин начинается и заканчивается мониторингом вражеских телеграмм-каналов, а вдруг там среди пленных промелькнет родное лицо. “Если бы я услышала, что мой ребенок в плену – это факт, что он жив! Это как на половина дороги домой”, — говорит женщина, которая уже 9 месяцев нет ни одного известия о своем сыне.
В координационном центре рассказывают, по какому пути должна идти семья, получившая уведомление от воинской части или непосредственного командира. Написать заявление в полицию о факте исчезновения и сдачи ДНК. Пока не будет тела или совпадения за ДНК военный не будет считаться погибшим. "У нас были случаи, когда считается, что человек погиб, а он возвращался из плена, потому что в боевых условиях даже побратимы, которые были рядом, они могут ошибаться", — рассказывают в ведомстве.
Также семье для немедленно начала поисков следует обратиться к:
• рабочей Группы Совета ООН по правам человека по вопросам насильственных или недобровольных исчезновений;
• международный комитет "Красного креста";
• уполномоченного по вопросам пропавших без вести;
• в Национальное информационное бюро.
Все эти учреждения родственники пропавших военных из 24 бригады прошли уже не по одному кругу. "За 9 месяцев нет такой структуры в Украине включая сюда Женеву к которой мы не обращались", — убеждают женщины.
Олег Котенко — уполномоченный по вопросам пропавших без вести, говорит, большинство военных, о которых месяцами ничего не известно, впоследствии находятся в плену. "65-70% находятся в плену + 30% находим людей, которые погибли, или мы до сих пор не нашли тел", — говорит он.
Поисковые группы Олега Котенка работают по самым горячим точкам. Полностью простреливаемых, или заминированных территориях. Если есть информация, что на каком-то участке погибли наши военные, а тела не удалось унести сразу, поисковые группы обязательно туда доберутся после деоккупации.
Олег Котенко знает о пропавших без вести из 24 бригады, которых ищут родные. На этом участке наступали именно вагнеровцы. И если они берут в плен наших военных, подтвердить их фамилии почти невозможно. “Если в вагнеровке находятся наши пленные, то их будут интересовать только вагнеровцы, попавшие к нам в плен. Это и Министерство обороны РФ, это вагнеровцы, это и кадыровцы – это разные группировки, как увлекают наших ребята. Они хотят забирать только своих”, — убеждает Олег Котенко.
По словам уполномоченного, 7 тысяч пропавших без вести нашлись. Приблизительно, еще столько до сих пор в розыске. Согласно Женевским конвенциям подтверждать списки пленных имеет "Красный крест", но на протяжении российско-украинской войны эта международная организация не выполняет свою основную функцию. Поэтому омбудсмен Дмитрий Лубинец, говорит Украина, регулярно передает российской стороне фамилии и тех, кого она не признает пленными. "Подтвержден или не подтвержден — это для нас не влияет на процесс обмена, мы представляет большие списки — подтвержденный, не подтвержденных, возможно в плену", — говорит омбудсмен
Именно из-за препятствий, которые делает российская сторона с верификацией фамилий пленных — Украина предлагает обменять всех на всех. “Мы готовы рассматривать обмен всех на всех по категориям – например, всех тяжело раненых на всех раненых, всех женщин на всех женщин, всех пленных на 1 марта. Ни разу российская сторона не согласилась”, — рассказывает Дмитрий Лубинец.
За время полномасштабной войны Украина вернула из плена 1993 года военных и гражданских. Значительная часть из них до момента обмена имела статус "пропал без вести". "На некоторых обменах треть имела статус пропавших без вести, прошу не отчаиваться", — убеждают в штабе.
Не отчаиваться — эти слова в селе Рудня Шляховая звучали сотни раз. Галина месяцами выглядывала сына со своего двора, месяцами жила на успокоительных. Говорит, особенно, когда приходила ночь, казалось, что сходит с ума, а каждое утро она снова надеялась. Несмотря на статус "пропал без вести" Галина покупала сыну Евгению одежду и обувь. Выбирала самые яркие, чтобы ему понравилось. Держала дома всегда самые вкусные конфеты, потому что Женя любит сладкое. Ей повторяли все учреждения – статус не переменный. А 14 декабря был обмен. Она всегда держит телефон при себе, но в тот день пропустила звонок из неизвестного номера. "Я набираю, а то Женя", — радуется женщина.
Мама дождала своего Женю и уже тогда узнала, что его удерживали именно вагнеровцы. Он находился даже не в СИЗО или в колонии, а в клетке на заводе в Первомайске. “Они сказали, вы знаете, что мы в плен не берем. Среди них был вагнеровец ранен в позвоночник, сказали, если донесете, то мы вам жизнь сохраним. Так и остались живые ребята”, – рассказывает мама.
Женя только три недели побыл дома и вернулся служить в армию. Когда он не берет трубку, мама нервничает и не покидает телефон, пока не дозвонится.
Она дождалась сына из плена, теперь нужно дождаться победы. “Все ребята, чтобы вернулись живы. Очень ждем, чтобы наступил мир, и мы жили спокойно”, — говорит Галина.
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