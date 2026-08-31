Накануне зимы украинцы массово покидают один из областных центров: власти объявили о тревожной ситуации

Россияне постоянно обстреливают Херсон / © Associated Press

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В Херсонской области резко возросло число желающих эвакуироваться не только с прифронтовых территорий, но и из самого областного центра.

Горожанам официально сообщили: российские террористы полностью разрушили Херсонскую ТЭЦ, поэтому централизованного теплоснабжения зимой не будет. Но главное — количество ежедневных обстрелов только растет.

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Если раньше правоохранители и волонтеры фиксировали до десяти обращений об эвакуации в день, то в конце августа эта цифра достигла тридцати. Только из Бериславского района за прошедшую неделю выехали 111 жителей, в том числе 22 ребенка.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Светланы Павук.

Полная темнота и спасение обездвиженного дедушки

Только за последнюю неделю было зафиксировано 6 с половиной тысяч вражеских ударов по Херсонской области. Зона обязательной эвакуации неуклонно расширяется, поскольку усиливаются обстрелы из тяжелой артиллерии и массированные атаки с использованием FPV-дронов.

Чтобы спасти людей, правоохранители отправляются в прифронтовую Золотую Балку ещё до рассвета, в полной темноте. Такие строгие меры безопасности необходимы для того, чтобы не стать лёгкой подвижной мишенью для вражеских операторов беспилотников.

«Дедушка, потерпи! Потерпи еще немного… Надо ехать, папа, еще чуть-чуть!» — уговаривает дочь своего родного человека.

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Очень быстро, максимально тихо и под покровом ночной тьмы полицейские переносят 88-летнего мужчину в служебный автомобиль. Ему срочно требуется квалифицированная медицинская помощь: из-за давней травмы бедра пожилой человек полностью обездвижен. Дочь, которая и инициировала эту эвакуацию, сопровождает отца в больницу. Мужчина с трудом сдерживает себя от жгучей боли.

«Охо-хо, налево, налево! Охо-хо-хо…» — стонет старик. «Сейчас всё будет! Сейчас будем кататься на лифте! Всё будет хорошо!» — успокаивают его правоохранители.

Эвакуация из района Сагайдачного и прибрежной «красной зоны»

А вот уже другая эвакуационная группа ранним утром мчится в село Сагайдачное за двумя женщинами — матерью и дочерью.

«Доброе утро! Ну что, все готовы? Давайте сначала, наверное, мешки! Давайте!» — координируют процесс спасатели.

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Семья не могла самостоятельно уехать из села из-за преклонного возраста матери: 82-летней женщине чрезвычайно трудно передвигаться самостоятельно.

«Всё будет хорошо! Самое главное, что вы уже на месте, вас доставили, всё в порядке. Живы и здоровы! Спасибо вам!» — благодарят спасённые женщины.

Не менее опасно эвакуировать людей из так называемой «красной зоны» самого Херсона. Речь идет о прибрежной части областного центра, которая расположена ближе всего к вражеским позициям.

«Добрый день, кто едет на эвакуацию? Давайте вещи, вещи! Выносим вещи! Бабушка, садитесь! Потом разберемся, дроны летают!» — торопят херсонцев эвакуаторы.

Эта территория ежедневно подвергается сокрушительным ударам противника, поэтому каждая минута промедления здесь обходится человеческими жизнями. Проехать через Херсон и остаться невредимым — это чрезвычайно сложная задача, ведь вражеские FPV-дроны буквально охотятся на все гражданские автомобили.

Угроза зимнего коллапса

За последние несколько недель услугами по эвакуации из областного центра воспользовались более 150 человек.

Местные власти настоятельно просят горожан по возможности самостоятельно выезжать в более безопасные регионы Украины ещё до наступления устойчивых холодов. Ведь после целенаправленного разгрома россиянами Херсонской ТЭЦ город рискует остаться без теплоснабжения и электроэнергии на длительный срок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: С УТРА ГОРЯТ СКЛАДЫ ПОД КИЕВОМ! Столб дыма виден из Троещины! | ТСН 12:00 31 АВГУСТА

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