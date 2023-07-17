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"Копили ракеты с июня": каким может стать ответ россиян на удар по Крымскому мосту

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
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"Копили ракеты с июня": каким может стать ответ россиян на удар по Крымскому мосту

Коллаж ТСН.ua. Эксперт назвал удар по Крымскому мосту очередным серьезным репутационным ударом по России.

Эксперт назвал этот объект одним из двух, охраняемых лучше других.

Несмотря на то, что Украина не подтвердила и не опровергла свою причастность к очередному удару по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, оккупанты в ближайшее время могут использовать эту атаку, чтобы оправдать возможный новый массированный ракетный удар.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это безусловно серьезный репутационный удар. Крымский мост – это один из охраняемых на самом высоком уровне объектов. На оккупированных территориях, как я понимаю, таких объектов два: этот мост и бухта в Севастополе. Но, как видим, эта охрана не помогла уже второй раз", — говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Россияне обвиняют в этом ударе Украину. В любом случае они продемонстрируют, что будет зеркальный ответ. С 24 июня они вообще не применяли по Украине крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и Х-555. Не применяли не потому, что они у них закончились или остановилось производство, они накапливали боекомплект и сейчас у них есть количество, которым они могут устроить массированный удар ракетами или дронами, или и такой, и такой.Трудно сказать, насколько он может быть массированным. Мы уже подобное видели, ничего нового они не смогут продемонстрировать".

Как известно, на 19:00 по московскому времени российский диктатор Путин собирает совещание, на котором намерен обсудить вопрос Крымского моста.

"Это собрание в первую очередь нацелено на потребителей информационного фаст-фуда в самой России. Будет продемонстрировано, как отвечать на этот, как они называют, "террористический акт". Это будет спектакль для местных маргиналов", – говорит эксперт.

Напомним, в прошлый раз удар по Крымскому мосту был нанесен 8 октября прошлого года. После этого, начиная с 10 октября, оккупанты начали систематически атаковать ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру Украины.

Но, по словам Коваленко, прошлогодние удары окупантов по энергетике Украины не связаны с октябрьской атакой по Крымскому мосту.

Как известно, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибегнул к уже традиционным для себя угрозам. В Сети он призвал взрывать жилые дома украинцев.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля в районе Крымского моста прогремели два взрыва, которые слышали жители близлежащих населенных пунктов. Утром в Сети появились фото и видео со значительными повреждениями автомобильной части моста. В то же время местные оккупационные власти заявляли о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста.

В Следкоме РФ заявили об атаке по мосту двумя якобы украинскими надводными беспилотниками и повреждении одной из секций конструкции. В ведомстве открыли дело по статье о теракте.

В то же время в СБУ заявили, что с интересом следят, "как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Все детали организации "бавовны" в службе пообещали раскрыть после победы Украины.

Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения это уже второе серьезное разрушение Крымского моста. В прошлый раз он был поврежден 8 октября в 06:00. Россияне тогда утверждали, что взрыв спровоцировал грузовик, в котором была якобы заложена взрывчатка.

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Дата публикации
Просмотры
4865
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