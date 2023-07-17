"Копили ракеты с июня": каким может стать ответ россиян на удар по Крымскому мосту

Эксперт назвал этот объект одним из двух, охраняемых лучше других.

Несмотря на то, что Украина не подтвердила и не опровергла свою причастность к очередному удару по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, оккупанты в ближайшее время могут использовать эту атаку, чтобы оправдать возможный новый массированный ракетный удар.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это безусловно серьезный репутационный удар. Крымский мост – это один из охраняемых на самом высоком уровне объектов. На оккупированных территориях, как я понимаю, таких объектов два: этот мост и бухта в Севастополе. Но, как видим, эта охрана не помогла уже второй раз", — говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Россияне обвиняют в этом ударе Украину. В любом случае они продемонстрируют, что будет зеркальный ответ. С 24 июня они вообще не применяли по Украине крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и Х-555. Не применяли не потому, что они у них закончились или остановилось производство, они накапливали боекомплект и сейчас у них есть количество, которым они могут устроить массированный удар ракетами или дронами, или и такой, и такой.Трудно сказать, насколько он может быть массированным. Мы уже подобное видели, ничего нового они не смогут продемонстрировать".

Как известно, на 19:00 по московскому времени российский диктатор Путин собирает совещание, на котором намерен обсудить вопрос Крымского моста.

"Это собрание в первую очередь нацелено на потребителей информационного фаст-фуда в самой России. Будет продемонстрировано, как отвечать на этот, как они называют, "террористический акт". Это будет спектакль для местных маргиналов", – говорит эксперт.

Напомним, в прошлый раз удар по Крымскому мосту был нанесен 8 октября прошлого года. После этого, начиная с 10 октября, оккупанты начали систематически атаковать ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру Украины.

Но, по словам Коваленко, прошлогодние удары окупантов по энергетике Украины не связаны с октябрьской атакой по Крымскому мосту.

Как известно, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибегнул к уже традиционным для себя угрозам. В Сети он призвал взрывать жилые дома украинцев.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля в районе Крымского моста прогремели два взрыва, которые слышали жители близлежащих населенных пунктов. Утром в Сети появились фото и видео со значительными повреждениями автомобильной части моста. В то же время местные оккупационные власти заявляли о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста.

В Следкоме РФ заявили об атаке по мосту двумя якобы украинскими надводными беспилотниками и повреждении одной из секций конструкции. В ведомстве открыли дело по статье о теракте.

В то же время в СБУ заявили, что с интересом следят, "как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Все детали организации "бавовны" в службе пообещали раскрыть после победы Украины.

Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения это уже второе серьезное разрушение Крымского моста. В прошлый раз он был поврежден 8 октября в 06:00. Россияне тогда утверждали, что взрыв спровоцировал грузовик, в котором была якобы заложена взрывчатка.

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