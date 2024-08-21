"Накапливают именно для этого": эксперт назвал вероятный замысел армии Путина на День Независимости

Если оккупанты не нанесут ракетный удар на выходных, возможно, совершит его в начале отопительного сезона.

На выходных, когда Украина будет отмечать третий раз в условиях полномасштабного вторжения День Независимости, путинская армия может совершить очередную мощную ракетную атаку.

О такой вероятности в комментарии для ТСН.ua сообщил военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У оккупантов была возможность накопить до 130 ракет. Но использовать все одновременно они не смогут, потому как ограничены в носителях. Эти ограничения серьезные. Удар может быть не массовым, а таким, каким был 1 июня, 8 июля. То есть в пределах 50 ракет разной номенклатуры. Все это может быть усилено дронами-камикадзе", — высказывает свое мнение Александр Коваленко.

По словам Коваленко, даже если в Киев на главный государственный праздник приедут иностранные чиновники, этот визит не остановит намерений путинской армии осуществить воздушную атаку.

"В конце концов, они могут нанести удар накануне, на День Независимости или после. То есть в рамках Дня Независимости, чтобы испортить праздник", — говорит военный эксперт.

Как известно, 23 августа в День Государственного флага Украины состоится официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство. Об этой встрече сообщал недавно Офис Президента Украины в Telegram.

О чем скажет отсутствие удара

"Если атаки в указанные дни не будет – это будет очень странно. Если они обойдут стороной эти даты, то это может свидетельствовать о подготовке ударов в осенний период в преддверии отопительного сезона. То есть накапливают как можно больше ракет именно для этого", – говорит Александр Коваленко.

Какими были Дни Независимости-2022 и 2023

24 августа 2022 путинская армия обстреливала украинские города с ночи. Во время воздушной тревоги раздались взрывы в двух районах Запорожья. Также 24 августа 2022 оккупанты ударили ракетами по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. В результате обстрела поезда и прилегающей территории погибли более 20 человек, ранения получили более 30 человек.

24 августа 2023 года Воздушные Силы ВСУ сообщали, что ПВО работала в Днепропетровской области, в конце дня фиксировались взрывы в Одесской области, в течение дня объявляли воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К. По данным правоохранителей, утром 24 августа оккупанты обстреляли Херсон – один из снарядов попал в крышу частного дома. Среди пострадавших был и ребенок.

Гудел весь мир: как украинцы на всех континентах праздновали День Независимости

Ранее сообщалось о том, что эксперты назвали сценарии угрозы.

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