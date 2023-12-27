Наказание для уклонистов, электронные повестки и сроки службы: что говорил Залужный о мобилизации

На фоне новостей о законопроекте, предусматривающем новые правила призыва, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал пресс-конференцию – первую с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Срок службы в армии

Во время брифинга Залужный рассказал о сроках, сколько военные будут служить во время войны.

"Мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут в армию и особенно те, которые уже служат в армии, четко понимали - сколько им необходимо будет воевать. Вместе с Минобороны мы согласились на цифру - 36 месяцев, надеясь на 2 момента: первое - что не будет обострения на фронте. Это раз. И во-вторых, что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал Валерий Залужный.

Сколько людей призовут в ВСУ

На брифинге Залужный рассказывает обо всем в контексте законопроекта о мобилизации. Им планируют усовершенствовать процесс призыва в армию. Нынешней работой центров комплектования главнокомандующий не доволен. Впрочем, выразил надежду, что с мобилизацией они справятся. Конкретной цифры - сколько людей надо призвать в армию, он не назвал, и отметил - запроса на 500 тысяч человек, о которой говорил на своей пресс-конференции президент Зеленский, Генштаб не делал.

"Мы учитываем при формировании потребности людей, которых мы потеряли, людей, которых мы можем потерять в следующем году", - сказал Залужный.

Электронные повестки

По новому законопроекту изменить хотят и процесс вручения повесток. Их смогут отправлять через электронный кабинет военнообязанного или на официальную электронную почту. Хотя инициатива Генштаба не принадлежит, идею там одобрили.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях", - говорит главнокомандующий.

Залужный отмечает - военные должны отдыхать. Впрочем, с предложением "прописать в законе "ротацию каждые полгода" - не соглашается.



"Если люди предлагают 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что боевой комплект войска необходимо увеличивать хотя бы в 2 раза", - говорит Залужный.

Временные ограничения для уклонистов

Новый законопроект предусматривает и временные ограничения для уклонистов. Их предлагают вносить в Единый реестр должников, а также запрещать им распоряжаться имуществом - продавать или покупать его, блокировать счета, получать кредиты и займы.

За уклонение от воинского учета новый законопроект предусматривает санкции. Штрафы увеличат минимум втрое. А если изменения примут, лишение свободы сроком до 5 лет, ждет и тех, кто откажется проходить ВВК. От разделения на степени инвалидности Залужный предлагает отказаться.

А на вопрос о ситуации на фронте и о возможном уходе с определенных позиций, в частности, из-под Марьинки или Авдеевки - отвечает так: "Если сил будет недостаточно и мы будем видеть, что лучше сохранить людей, конечно мы такое решение примем и сохраним людей. А потом отвоюем это".

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Напомним, нардеп рассказал, какая ответственность грозит военнообязанным за границей.

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