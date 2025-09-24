Наказание за мнение: в Раду тянут скандальный законопроект 14057, топкоррупционеров нельзя будет трогать

В Верховную Раду тянут законопроект 14057 / © ТСН

21 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14057, предусматривающий масштабные изменения в Гражданском кодексе Украины. Документ сразу же вызвал критику со стороны журналистского сообщества и правозащитников и стал предметом острых дискуссий.

По их мнению, принятие законопроекта приведет к цензуре, самоцензуре и массовым судебным процессам против медиа, что фактически заблокирует независимые журналистские расследования в Украине.

Что известно о скандальном законопроекте, кто его критикует, а кто «тянет» в Верховную Раду, — рассказывает ТСН.ua.

Законопроект №14057: что предлагают депутаты и почему журналисты бьют тревогу

Законопроект №14057 21 сентября зарегистрировала группа народных депутатов. Он называется «Проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений книги второй».

Он предусматривает внесение изменений в более 50 законов, в частности, Семейного кодекса, ГПК, Налогового кодекса, законов в сфере здравоохранения, цифровой экономики, образования, авторского права, защиты персональных данных и институционального инвестирования.

Среди инициаторов документа — десятки фамилий. Среди них председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, нардеп и брат председателя ВР Николай Стефанчук, нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский и другие.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что его принятие позволит создать в Украине современную и прогрессивную систему защиты личных неимущественных прав, отвечающую европейским стандартам:

«Это обеспечит: предоставление физическим и юридическим лицам действенных правовых инструментов для защиты личных прав в условиях современных информационных и технологических вызовов; повышение уровня правовой определенности и предсказуемости в чувствительных сферах общественных отношений (медицина, Интернет, персональные данные и т.п.); создание благоприятного правового климата по развитию информационного общества и цифровой экономики; выполнение международных обязательств Украины в сфере защиты прав человека и дальнейшую гармонизацию национального законодательства с европейскими стандартами».

В то же время украинские журналисты-расследователи бьют тревогу, ведь законопроект может существенно усилить юридическую ответственность за критические публикации и поставить под угрозу само существование журналистских расследований в Украине.

«Наказание за мнение» и право на удаление информации

Журналисты обращают внимание, что в документе предлагается автоматически признавать недостоверной любую информацию, не подтвержденную обвинительным приговором суда. Также законопроект позволяет наказывать даже за субъективные оценочные суждения.

«Предлагают даже разрешить требовать компенсаций за критику, если фигуранту не понравился тон публикации», — прокомментировал проект журналистских расследований Bihus.Info.

Отдельный блок изменений касается так называемого «права на забвение». Депутаты предлагают удалять любую информацию, если она считается неактуальной или потерявшей общественный интерес. В то же время, четких определений этих категорий в законопроекте нет.

«Принятие этих изменений может привести к удалению любой информации, в том числе абсолютно достоверной», — подчеркивают журналисты.

Основные изменения законопроекта №14057

Журналисты и правозащитники отмечают три основных вопиющих изменениях в законопроекте:

Пункт о приговоре

Согласно законопроекту недостоверной будет считаться любая информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица не доказана обвинительным приговором суда.

Это может привести к бесконечным судебным процессам и блокированию публикаций о злоупотреблениях, годами не получающих приговора.

О моральном вреде

Депутаты предлагают разрешить взимать компенсацию даже за оценочные суждения, если они якобы унижают достоинство.

«Если оценочные суждения высказаны в унижающей достоинство, честь, репутацию форме на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда», — говорится в законопроекте.

Эксперты отмечают, что это открывает путь к искам против журналистов за любую критику.

О праве на забвение

Согласно законопроекту, граждане также смогут требовать удаления или блокирования информации о себе, если она «неактуальна» или «потеряла общественный интерес».

«Физическое лицо может требовать от владельца и/или распорядителя персональных данных изъятия, уничтожения информации о себе из общедоступных источников, а от операторов поисковых систем — прекращения выдачи ссылок на такую информацию по ее имени, если такая информация недостоверна, неактуальна, неполна, получена, сохраняется, обрабатывается неправомерно или ущерб личным правам такого лица», — предлагают депутаты в законопроекте.

Журналисты предостерегают, что эти размытые формулировки могут позволить стирать даже достоверные материалы.

Риски для свободы слова

В Институте массовой информации (ИМИ) отмечают, что законопроект несет реальную угрозу цензуры. В частности, он предусматривает возможность предварительного запрета публикаций, что противоречит ст. 10 Конвенции о правах человека.

Документ также позволяет блокировать доступ к материалам онлайн-медиа, что, по мнению экспертов, может повлечь за собой злоупотребление судами со стороны чиновников или корпораций.

Кроме того, законопроект расширяет право на ответ и опровержение: любое упоминание в медиа о лице дает ему право требовать собственной публикации в ответ.

«Это несомненно уничтожит редакционный контроль, профессиональные стандарты журналистики и превратит медиа прямо в подставки для микрофонов«, — считает директор ИМИ Оксана Романюк.

В то же время юрист ИМИ Владимир Зеленчук считает, что эти изменения лишь усиливают позиции чиновников и топкоррупционеров, злоупотребляющих судами для давления на журналистов. Многие из них редко получают приговоры суда, поэтому качественные журналистские расследования тоже могут оказаться под угрозой, отметил он.

Позиция Стефанчука

Спикер парламента Руслан Стефанчук ранее заявил , что законопроекты №14056 и №14057 «направлены на осовременивание Гражданского кодекса».

«После отмены Хозяйственного кодекса мы вместе с большой группой ученых и практиков наработали предложения по обновлению Гражданского кодекса Украины, чтобы сделать его настоящим «супермаркетом» правовых возможностей для каждого украинца», — написал Стефанчук.

По его словам, документы обновлялись с учетом европейских стандартов.

После критики законопроекта 24 сентября Руслан Стефанчук заявил , что документ не направлен против медиа, а преследует цель обновить Гражданский кодекс в сфере защиты личных прав человека.

Он написал опровержение к основным упрекам журналистов и правозащитников. Стефанчук утверждает, что:

Новых обязанностей или санкций для журналистов не вводится ;

Нормы об опровержении, праве на ответ, презумпцию невиновности, блокировке сайтов или «принудительном извинении» уже существуют в законодательстве, а изменения только уточняют их;

«Право на забвение» вводится в соответствии с евроинтеграционными обязательствами и будет действовать с учетом общественного интереса;

А компенсация за унижение чести или репутации предусмотрена уже более 20 лет.

Стефанчук считает, что законопроект не ограничивает свободу слова, а наоборот создает современные механизмы защиты прав человека.

Он предлагает провести публичную встречу с журналистами и экспертами, чтобы доработать нормы и найти эффективные решения.

Что говорят в Верховной Раде

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция «Голос») 24 сентября признал, что допустил ошибку, подписав законопроект №14057 без достаточной экспертизы со стороны медиа-юристов. После критики от Bihus.Info, он отозвал свою подпись под документом.

По его словам, в законопроекте нет положений, направленных исключительно против журналистов, но несколько статей действительно могут создавать риски для медиа.

«Как только публично были озвучены критические нормы, я сообщил об этом Руслана (Стефанчука — Ред.) и он согласился на встречу с критиками проекта. Это сильная позиция открытости, поддержанная критиками. Потому что цель действительно воплощение европейских и цивилизованных норм, а не введение „наказания за критику“, — написал нардеп.

Нардеп от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, являющийся одним из подписантов законопроекта, после критики заявил , что документ будет дорабатываться.

«Законопроект №14057 в части защиты информации выписан достаточно посредственно — то есть, как и большинство законопроектов на стадии регистрации. Но именно для этого и существует процедура доработки… Законопроект приводит к современным стандартам Книгу вторую Гражданского кодекса, которая регулирует неимущественные права… На этой стадии важны не детали, а заложен принцип, и он верен: обновить Гражданский кодекс», — написал Княжицкий.

С тем, что законопроект — это еще одна попытка введения цензуры, согласилась и скандальная нардепка от «Слуги народа» Марианна Безуглая. Следует отметить, что она не является одним из инициаторов документа.

«Но у меня больше удивляет, что авторы — руководство ВРУ (Стефанчук, Корниенко, Кондратюк), брат Стефанчука и Камельчук. Как он оказался в компании трех уважаемых руководителей Верховной Рады? Почему они представили такой законопроект? Какая-то сплошная детективная история», — написала Безуглая.

Она призвала депутатов не голосовать за законопроект.

К критике документа присоединился и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Он назвал его «позорным».

«Например, есть такие нормы: Если информация не закреплена в судебном приговоре, то ее нельзя публиковать. Расшифрую: если коррупционера судят за коррупцию, журналисту нельзя об этом писать, пока коррупционера не осудят. Между тем, суды могут длиться не один месяц», — написал Гончаренко.