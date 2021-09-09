Наказание за отсутствие маски: в Минздраве планируют привлечь Нацполицию к совместным рейдам

За отсутствие масок в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил, что украинцы часто не соблюдают противоэпидемических требований и сообщил о планах Минздрава провести совместные рейды с Нацполицией.

Об этом он сказал 9 сентября в программе "Право на владу" на 1 + 1.

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"Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди совсем не придерживаются противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения ", — отметил Игорь Кузин.

При этом главный санитарный врач отметил, что наказание должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью.

"Украина уже второй год находится в пандемии — и мы должны понимать, что простые и очень понятные противоэпидемические мероприятия действительно спасают жизни", — подчеркнул он.

Игорь Кузин рассказал, какая ответственность ждет нарушителей карантинных ограничений

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