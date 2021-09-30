Наказывать будут и покупателей: в Минздраве анонсировали жесткое реагирование за фальшивые COVID-сертификаты

Минздрав будет добиваться отстранения руководителей медучреждений, работники которых подделывают COVID-сертификаты.

В Украине в ближайшее время планируют усилить ответственность за подделку COVID сертификатов. Отвечать за "липовые" документы будут как те, кто их продает и производит, так и те, кто их покупает. Соответствующий законопроект Рада рассмотрит в ближайшие дни. Также Минздрав намерен лишать лицензий те медучреждения, работников которых будут "ловить" на повторных нарушениях.

Об этом рассказали министр здравоохранения Виктор Ляшко и глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", — высказался Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

В свою очередь, глава Минздрава Виктор Ляшко в беседе с журналистами 29 октября подтвердил, что действительно в Украине есть много злоумышленников, которые пытаются продать фальшивый COVID-сертификат. Их деятельность блокируют правоохранители, которые открывают уголовные дела и начинают следствие.

Отдельно Минздрав намерен обратиться к местным властям с инициативой отстранять руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали "ковидные" документы и лишать лицензии медицинского учреждения, в которой были обнаружены повторные нарушения.

"Сейчас очень большое количество шулеров, которые там в Google забиваешь и появляется информация, пытается купить и они убегают. Это действительно, и каждый СБУ или Нацполиция публикуют то, что они обнаруживают. Но это не так просто, как может показаться. Мы каждый случай фиксируем и показываем. На все такие случаи будет жесткое реагирование — уголовные дела, которые начинают правоохранительные органы, и Минздрав инициирует представление. В ближайшее время первый пакет представления "полетит" в органы местного самоуправления, чтобы они проработали с руководителями учреждений. Поскольку снова же таки не налаживание дисциплины и отсутствие ответственности руководителя учреждения, в котором работает врач или медработник, который подрабатывает документы", — высказался Виктор Ляшко.

Ляшко напомнил, что в случае повторного выявления нарушения, медучреждение могут лишить лицензии. А это значит, что органам местного самоуправления придется самостоятельно решать, как обеспечить доступ к медпомощи.

Кроме того, Ляшко уточнил, что предусмотрена ответственность и для тех, кто купил поддельный "ковидный" сертификат. А насчет тех медиков, которые отказывают от вакцинации своих пациентов, глава Минздрава призывает украинцев сообщать о таких случаях.

Напомним, в Черкасской области разоблачили семейного врача, которая за 5000 гривен продавала поддельные международные COVID-сертификаты. В электронный реестр медработница вносила данные клиентов с ошибками, поэтому документ в "Дії" был недоступен, зато она выдавала бумажные "ковидные" сертификаты. За содеянное ей грозит до шести лет за заключения.

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