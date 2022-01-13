"Наколи мне, кольщик, купола": в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансон

"Наколи мне, кольщик, купола": в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансон

Кадры, где судьи поют тюремный шансон, попали в Сеть – видео мгновенно стало вирусным.

В Запорожье служители Фемиды провели корпоратив в сопровождении песен о нелегкой судьбе заключенных.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, посетители ресторана, где проходил судейский праздник, сняли, как служители Фемиды в караоке поют песни российского певца Михаила Круга и танцуют под них.

На видео пользователи узнали заместителя председателя Шевченковского суда Запорожья вместе с 5 подчиненными. Кадры, где судьи поют тюремный шансон, попали в Сеть – и видео мгновенно стало вирусным.

Пользователи сошлись в том, что лучше всего в конкурсе выступил заместитель председателя суда. Мужчина под аплодисменты исполнил бессмертный хит о кольщике леса за решеткой.

В Запорожье судьи провели корпоратив под шансон

Напомним:

Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец попал в скандал. Вместо того, чтобы оштрафовать нарушителя карантина, отправил его на три буквы. Официально и даже с возможностью оспорить это решение в течение десяти дней. Документ появился в реестре судебных решений. Правда, когда скандал получил огласку, приговор исчез.

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