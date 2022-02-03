Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от иностранных партнеров — Кулеба

Кулеба подчеркнул, что каждое заявление иностранных партнеров имело последствия для украинской экономики.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "устала от иностранных партнеров". По его словам, заявления мировых лидеров о том, что вторжение России в Украину "неизбежно" вводило украинцев в панику.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу".

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"Я постоянно слышал только одно — об усталости иностранных партнеров от Украины. Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от иностранных партнеров", — заявил Кулеба.

Глава зарубежного ведомства отмечает, что совместно с иностранными партнерами он пришел к выводу, что каждое слово в публичной коммуникации очень важно.

"Развернулись целые филологические баталии по поводу английского слова "imminent" ("неизбежный" — Ред.), которое постоянно использовали США о том, что атака на Украину "неизбежна". Я уже прочитал два отдельных материала о том, как правильно переводить это слово", — говорит министр.

По его словам, впервые разговор по этому поводу начался с Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

"Мы показали конкретные последствия для украинской экономики от каждого заявления. Одно заявление – гривна просела. Второе заявление – народ пошел в банки снимать сбережения. И после этого началась эволюция партнеров. И завершилась она заявлением пресс-секретаря Белого дома, которая сказала, что это слово ( "imminent" — "неотвратимый" — Ред.) больше не будет использоваться", — пояснил министр.

Напомним, глава украинского зарубежного ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации до сих пор не началось, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента, руководящего внешней политикой, завершая простым дипломатом в посольстве, пишет тезисы и готовит материалы.

Наконец-то начал говорить об усталости Украины от иностранных партнеров - Кулеба

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