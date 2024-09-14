"Наконец-то все должно измениться": Майкл Дуглас выразил надежду на большую агрессивность США

Звезда Голливуда выразил надежду, что наконец ситуация изменится и администрация Байдена проявит решительность.

Американский актер и кинопродюсер Майкл Дуглас считает, что Соединенные Штаты, как лидеры НАТО, должны проявлять больше практичности и агрессивности в поставках оружия Украине и разрешениях на ее применение.

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью ведущей "1+1" Маричке Падалко.

“Я общался с президентом Зеленским сегодня на эту тему [разрешения США на применение дальнобойного оружия по территории РФ] и мне очень грустно, что нам понадобилось столько времени, чтобы разогнаться и набрать нужную скорость. Я сейчас держу кулаки за то, чтобы это произошло”, — сказал он.

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При этом Майкл Дуглас выразил надежду, что, наконец, ситуация изменится и администрация Байдена проявит решимость.

“Я читаю новости из Америки: хотя наши правительственные структуры давно поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет, задержка была больше за исполнителями в президентском офисе. Но, наконец, все должно измениться”, — подчеркнул он.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", цель которого — заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.

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