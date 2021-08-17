Наконец в безопасности: подробности эвакуации в Киев всемирно известной афганской режиссера

В Офисе президента Украины рассказали о спецоперации, во время которой удалось вывезти афганскую режиссера Сахри Карими из Кабула в Киев.

Эвакуация восстанавливается — из международного аэропорта Кабула, который накануне штурмовали тысячи человек, вылетело уже более десятка военных бортов. Мир облетело фото сделано накануне: примерно 640 афганцев в одном американском транспортнике, втрое больше разрешенной нормы. Они ворвались в самолет сами — и команда решила рискнуть, никого не высаживать.

На этом же аэродроме и наш, украинский борт, но гражданским самолетам пока разрешения подниматься в воздух не дают. Министерство иностранных дел сообщает о 150 украинцах и членах их семей, которые хотят эвакуироваться. Среди них — и эти двенадцать контрактников частной военной компании, видео с которыми попало в соцсети.

Об этом говорится 17 августа во сюжете ТСН.19:30.

Бывшим госслужащим обещают амнистию и призывают их возвращаться на работу. Американская съемочная группа телеканала СNN рискнула вплотную приблизиться к американскому посольству. Их встретили смеясь, но мирно.

"Они выкрикивают "смерть Америке", но одновременно выглядят довольно дружественными", — рассказали журналисты.

Талибы мирно общаются не только с американской телезвездой, замотанной в платок ради собственной безопасности. Они появляются в эфире одного из крупнейших местных телеканалов, его тоже ведет женщина. И утверждают: все, что о них говорили — слухи. Женщинам разрешат работать, пока они прилично ведут себя с мужчинами. Однако достаточно послушать требования, талибы выдвигают к женщинам: носить чадру, что совсем закрывает лицо, если учиться — то в помещении, отделенном от мужчин. Становится понятно: в новой реальности Афганистану женщина снова становится полностью зависимой от мужчины и за непослушание рискует поплатиться жизнью.

Еще один женский взгляд, напуган до смерти. По улице Кабула спасается режиссер, чей фильм о беременности и аборте два года назад попал на Каннский фестиваль. Поэтому ничего хорошего от талибов Сахри Карими не ждет. За нее заступаются коллеги — режиссеры из Индии и Ирландии.

Если "Талибан" придет к власти, писала Сахри 5 дней назад, он запретит искусство. Последние сняты ею ночные кадры — из аэропорта, где слышны выстрелы. Оставить Афганистан ей помогала Украине. Сейчас режиссер приходит в себя в Киеве вместе с семьей.

Выспалась и чувствует себя хорошо — в Офисе президента Украины рассказали о спецоперации, во время которой удалось вывезти Сахри Карими из Кабула в Киев.

Новости Украины: в Офисе президента рассказали о спецоперации с вывозом афганского режиссера

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эксклюзивном интервью ТСН рассказал, что связь с художницей держали ежеминутно. Когда поняли, что на украинский самолет она не успела, ее с помощью спутниковой навигации удалось провести через весь кабульский аэропорт и посадить на турецкий самолет. И уже из Стамбула она попала в Киев вместе с братом и его семьей.

По поручению президента в аэропорту ее встречал глава Офиса Андрей Ермак. Сейчас Сахри находится в безопасном месте. Свою историю афганская режиссер готова рассказать журналистам. Скоро в эфире ТСН смотрите эксклюзивную историю о ее бегстве от талибов.

"Мы вместе с ним установили контакт, напрямую и уже в ручном режиме контактировали буквально ежеминутно, когда она была в аэропорту и наблюдали, в какое место ей нужно следовать вместе с семьей, чтобы она была в безопасности. Сегодня первые ее слова были, что наконец выспалась за все эти дни. Наконец она в безопасности. Она безмерно благодарна. Она и ее семья сейчас под опекой, в том числе медицинской", — рассказал Сибига.

Тем временем три крупные американские газеты — New York Times, Washington Post и Wall Street Journal — обратились к президенту Байдену и его администрации с просьбой помочь эвакуировать местные редакции и родственников журналистов. В целом это две с половиной сотни людей.

Новости мира: в Кабуле стоит самолет для эвакуации украинцев, но когда ему это удастся - неизвестно

Напомним, что представители "Талибана" провели в Кабуле первую с момента захвата власти в стране пресс-конференцию.

Вчера, 16 августа, президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане.

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