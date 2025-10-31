"Накопили несколько тысяч": Жданов предупредил о массированном ударе по Украине и назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

Россия произвела массированный комбинированный обстрел Украины в ночь на 30 октября. В общей сложности враг выпустил 705 воздушных целей — среди них ракеты «Кинжал», «Калибр» и сотни ударных дронов типа «Шахед». Украинская противовоздушная оборона уничтожила 623 цели, однако зафиксировано попадание 16 ракет и 63 БПЛА по всей стране.

Чем была особенна атака, куда целила армия РФ, почему обошла Киев и когда ждать следующего удара — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем был особенный массированный удар

По словам Олега Жданова, нельзя сказать, что российская армия использовала мало «Шахедов» во время атаки. Враг применил 460 ударных дронов.

«Писать и обещать в телеграмм-каналах можно все, что угодно. Дело в том, что есть технические возможности, касающиеся запусков этих „Шахедов“ и их доставки. Тысячу „Шахедов“ привезти, зарядить. „Шахед“ три метра и он весит 200 килограммов. Они и так производили почти в три этапа перезарядку для того, чтобы обеспечить тока», — говорит военный эксперт.

Несколько месяцев назад РФ действительно применила более 700 ударных дронов по Украине в течение ночи, однако это был единичный случай. Олег Жданов объясняет, что это физически очень тяжело сделать:

«А масштабировать количество пусковых установок в РФ на сегодняшний день, я думаю, возможности особо нет. Они пробуют. Три площадки уже на оккупированных территориях: в Крыму две, Донецк тоже уже используют».

Россия накопила несколько тысяч «Шахедов»

По словам Олега Жданова, армия РФ могла накопить несколько тысяч ударных дронов. Вероятно, они хранят их для последующего удара.

«Да, чтобы по 500 примерно. Они выходят на цифру плюс-минус 500 штук. Я думаю, что это для них в ближайшее время будет этакий стандарт. Ну, а по ракетам все, что могли, они все выпустили. И „Калибры“ на этот раз ушли, и крылатые ракеты воздушного базирования, и аэробалистика воздушного базирования тоже добавилась», — говорит Олег Жданов.

По его словам, на этот раз особенность удара заключалась в том, что РФ сделала акцент на западной части Украины.

«Юг и запад Украины. Если раньше мы говорили, что они пытаются разломить, разбалансировать систему, они били сначала по восточным областям по энергетике, затем они ударили вдоль Днепра по центральной части, пытаясь разбалансировать. Потому что переток электричества с востока на запад — проблема для нашей энергетики. Надо ее транспортировать. И таким образом они пытаются нарушить баланс. На западе избыточный, а на востоке недостаток. И таким образом разбалансировка системы, что может привести к автоматическим аварийным отключениям», — объясняет эксперт.

А сейчас армия РФ добралась до западной части Украины, говорит Олег Жданов:

«Им нужно на западной части нашей страны совершить аварийную ситуацию. Удары были в основном по тепловым электростанциям. Они играют роль балансировки системы во время пиковой нагрузки. Если они не сбалансируют систему, тогда идут аварийные отключения. И на атомных станциях тоже автоматически идут аварийные остановки реакторов».

Он объясняет, что сейчас Украина разогрела почти на полную мощность все оставшиеся под нашим контролем девять атомных реакторов, чтобы нам хватило электричества.

«И когда нет этих балансирующих станций по пиковой нагрузке, срабатывают аварийные генераторы. Мы переходим на них. А потом, если не восстанавливается линия, не возобновляется ли нагрузка, то реактор автоматически начинает глушиться. Перейти в режим холодной остановки. Вот что они делают. Они пытаются найти где-нибудь слабое место в нашей энергетике, для того, чтобы ее погасить. Сделать нам блекаут в масштабах страны», — говорит Олег Жданов.

Почему РФ обошла Киев во время атаки

В Киеве нет собственной атомной станции, объясняет военный эксперт:

«У нас несколько подстанций силовых, от которых питание идет для всего города. Если ляжет система, то уже не будет разницы Киев-Днепр-Харьков или Одесса. Будет как зимой 2022-2023 годов, будет полный блекаут в сутки или больше. У нас тогда по 16 часов света не было, а в некоторых регионах и через сутки включали-выключали. Так что тут зачем им?» — говорит Олег Жданов.

По его словам, в РФ понимают, что в Киеве самая мощная ПВО. Кроме того, они уже трижды попытались «достать» наши тепловые электростанции в столице.

«Но они балансируют мощности. Они не дают полного блэкаута в самом городе. Мы спрашиваем и за счет Киевской области. Наши энергетики могут подавать электричество в Киев даже без учета этих тепловых электростанций. Плюс они их не смогли достать окончательно и поняли, что тогда нужно раскачивать всю систему полностью. Что они и попытались сделать сегодня ночью», — считает Олег Жданов.

Когда РФ может нанести следующий удар

Силы и средства для последующего массированного удара, к сожалению, у РФ есть, говорит военный эксперт:

«С учетом того, что, как говорит наша разведка, до 100 ракет разной модификации они в месяц выпускают… Сегодня было около 50 ракет разных модификаций — это половина месячной нормы. Сколько у них накоплено на сегодняшний день? Даже наша разведка пока не может нам спрогнозировать и назвать какую-нибудь цифру».

В то же время по «Шахедам» у России более хорошая картина, говорит Олег Жданов. В РФ собирают до 200 дронов разных типов в сутки.

«И через неделю почти у них там тысяча-полторы. С учетом расхода по нам, то примерно 700-800 за неделю они могут накапливать. А что касается следующего обстрела, ну скажу так: кто его знает, что у Путина в голове. Потому что может влиять и политическая ситуация, может влиять и ситуация на поле боя. Может просто настроение у Путина быть хорошее, и он отдаст приказ Герасимову, что ну давай, два подряд, или один массированный налет организуй. И тот щелкает каблуками, идет и организует. К сожалению, здесь мы уже с вами только можем гадать на кофейной гуще, учитывая, что силы и средства у них для этого есть», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что РФ способна устраивать массированные удары по меньшей мере раз в неделю:

«По крайней мере, такой налет, как сегодня ночью, где-то до полусотни ракет плюс-минус, и где-то до полутысячи дронов, тоже плюс-минус. Считайте, что они как минимум раз в неделю могут организовывать».