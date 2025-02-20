Накроет ли Россия обстрелами Украину после заявлений Трампа: эксперты назвали сценарии

После резких заявлений Дональда Трампа и вице-президента США в адрес Владимира Зеленского, в обществе и непосредственно в волонтерских кругах задались вопросом о том, какой теперь будет и будет ли вообще военная помощь Украине, не начнет ли после этого Путин забрасывать Украину ракетами еще больше.

Чего ждать на фронте в ближайшее время и как изменится количество обстрелов тыловых городов — об этом в комментарии для ТСН.ua высказали свои мнения военные эксперты Олег Жданов и Иван Ступак.

"Желание и возможности Путина — это очень разные вещи. Сегодняшняя ночь частично может быть показательной — Ту-95 поднялись в воздух, но пусков не совершали. Есть технические ограничения в плане возможностей самолетов", — говорит Олег Жданов.

Он обращает внимание на то, что, например, российские МиГ-31 уже не поднимаются в воздух длительное время.

"Дело в том, что у двигателей МиГ-31 рабочее время 350 моточасов. Все. Выпуск таких двигателей был завершен в 2004 году. Если враг сможет собрать из нескольких двигателей один и уговорят пилота подняться на этом самолете, тогда можно будет снова увидеть МиГ-31 в воздухе. То же самое и с Ту-95. К ним прикрепляют по 2, максимум по 4 ракеты, и то на отдельные самолеты", — говорит эксперт.

И продолжает: "Теперь берем "Искандеры". Пусковая установка рассчитана на, допустим, 50 пусков. Они уже давно исчерпали ресурс. Их нужно отправлять на регламентный ремонт на завод. Это снова проблема".

По мнению Жданова, желания и возможности России кардинально расходятся: "Я скажу так: Путин хотел бы устроить нам геноцид, он будет пытаться. Единственное, что у него хорошо работает — это "Шахеды". Он поставил это на конвейер, эти 140-170 единиц каждую ночь — единственное, чем он будет нас терроризировать. А с ракетами будет проблема. Я не исключаю, что они будут. Нельзя сказать, что ракеты закончились, носителей нет, но не в том количестве, как было в 2024 году. Я уже не говорю о 2022 году. Приблизительно такая ситуация".

Чего ждать на линии фронта

На этот вопрос Жданов отвечает следующим образом: "Я думаю, что резких изменений не будет. По крайней мере, до лета. Может быть активизация в апреле, накануне 9 мая ".

Эксперт приводит следующие аргументы: "Путин хочет каких-то побед. Но резких движений не будет, потому что есть проблемы с личным составом и тяжелым вооружением. К лету может возникнуть дефицит техники. У нас сейчас есть довольно неплохие поставки вооружения от США. Это те поставки, которые Трамп не может остановить. Это то, что нам дал Байден. Если мы к лету сформируем определенный резерв, несколько бригад, то мы сможем достаточно неплохо организовать летнюю кампанию и опередить РФ. Думаю, что к лету ситуация будет сохраняться. Напряжение начнется в апреле, накануне 9 мая. Существенных изменений следует ожидть летом".

Что будет с военной помощью

После резких заявлений высшего руководства США у многих украинцев возникли вопросы о том, продолжится ли помощь.

"На этот год у нас деньги есть. Тем более, Трамп говорил, что за деньги они будут продавать все, что смогут продать. Если мы убедим европейских лидеров отдать оружие со складов, а такая перспектива у нас есть, то у нас проблемы с вооружением не будет. У нас будет единственная проблема с личным составом. Это тоже можно решить, реформируя вооруженные силы", — говорит Жданов.

Другой эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, говорит, что есть риск того, что европейские склады оружия почти пустые. Но и возможности Путина, по мнению аналитика, уже не безграничны.

"Насколько я вижу, у Путина сейчас стеклянный потолок. Он достиг своих мощностей по обстрелам и эта мощность, думаю, больше не превысится. Могут быть периоды накопления, после чего могут быть совершены обстрелы. Например, возможно ли такое, что сегодня было 140 дронов, а завтра 300? Нет, по отдельным оценкам Россия достигла предела. Они изготавливают 90 БПЛА в сутки. Последние несколько месяцев они не могут превысить этого показателя. Удастся ли в будущем — никто не может сказать. Нужно время, чтобы развить ВПК", — говорит Ступак.

И добавляет: "Руки у Путина были развязаны и до этого. Что по нам не прилетало кроме ядерного оружия? Сказать, что у России остался какой-то неиспользованный туз, нельзя".

Какую тактику используют на фронте

На этот вопрос Иван Ступак отвечает так: "На Покровском направлении наступление удалось сбавить. Или постоянно, или временно — неизвестно. Россиянам придется переосмыслить свои действия. Думаю, снова пойдут в наступление. Россию вдохновляют эти заявления Трампа. Думаю, для них наиболее приемлемый вариант — потянуть время. Они никуда не спешат. По консервативным оценкам отдельных экономистов, российская экономика может еще продержаться 12-18 месяцев. Чем дольше враг будет тянуть время, тем это для него удобнее, потому что отношения украинской и американской властей становятся хуже. Это нравится россиянам".

По словам Ступака, опрометчивыми были недавние заявления о том, что у нас есть дефицит ракет для нашей ПВО.

"Этого не надо было говорить. Зачем вгонять людей в истерику. Я предполагаю, что в случае прекращения помощи со стороны США это будет критически и больно. Но я далек от мысли, что это приведет к разрушению фронтов", — уверен аналитик.

По его мнению, не полностью, но Украина сейчас компенсирует дефицит вооружения беспилотниками.

"Этим мы сможем огрызаться на попытки наступлений России. Мое мнение таково, что развала фронта не будет. Возможны отступления, возможно враг приблизится к Славянску, Краматорску, но это будет далеко не быстро и это не будет веселой прогулкой для РФ. В прошлом году мы видели 4 месяца подряд, когда не было помощи, что фронт не рухнул. Мы потеряли много, но фронт не посыпался", — говорит эксперт.

Способна ли нас обеспечить Европа

"От США мы получаем разведывательные данные, ракеты. Европейцы не могут нас обеспечить тем количеством, которое нам необходимо", — говорит Иван Ступак и добавляет, что по некоторым оценкам европейские запасы боеприпасов и техники крайне малы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского.

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