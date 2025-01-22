Накрыла собой ребенка: жители Николаева рассказали правду о "прилете" по дому

В результате атаки "Шахедами" на Николаев были ранены местные жители. Также в городе произошли разрушения. Повреждены жилые дома, автомобили. На месте происшествий и сейчас, 22 января, продолжают работать коммунальные службы — они ликвидируют последствия удара.

Журналисты TSN.ua пообщались с местными жителями, которые тогда находились в своих домах, где произошли прилеты и рассказали все подробности в эксклюзиве с места событий.

Одна из жительниц рассказала, что во время атаки находилась с маленьким ребенком и мужчиной дома. Увидев зарево от взрывов за окном, семья собрались бежать из квартиры, однако не успела.

Жители Николаева рассказали правду о ночной атаке Шахедами

"Я успела только дверь закрыть. Был такой взрыв... Я прикрыла ребенка собой. Все так быстро произошло, что мы не успели бы даже выбежать и добраться до ворот", — рассказала жительница Николаева, которая в результате удара осталась без жилья.

Жители Николаева рассказали правду о ночной атаке Шахедами

Теперь семья ищет квартиру для ночлега, ведь в их доме находиться невозможно.

"Крыша течет, капает уже с потолка... Ждем помощи", — рассказала она.

Ее 4-месячный ребенок не спал всю ночь. И теперь нуждаются в консультации медиков, говорит женщина.

"Нужно, чтобы посмотрели врачи. Думаю, стоит проверить слух", – отмечает она.

Сама мать ребенка не пострадала, ведь ее с малышом прикрыл собой мужчина.

В Николаеве работают коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия удара.

Разрушенный дом в Николаеве в результате атаки Шахедами 22 января Фото: скрин видео

Как говорят другие очевидцы, в городе давно не было столь массированных атак. Некоторые из жителей уже пришли в себя — перевезли детей в более безопасные места, а сами разбирают завалы в своих домах.

Жители Николаева рассказали правду о ночной атаке Шахедами

"Я и вчера спокойная была... Что делать? Вчера перевезли детей, а сейчас собираем вещи — переезжаем сами. А что мы сделаем, если есть "прилеты"?.. Ничего", — рассказывает жительница разрушенного дома.

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Напомним, в результате атаки РФ по Николаеву пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, а также мужчина с острой реакцией на стресс. Он от госпитализации отказался.

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